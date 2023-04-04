Авария дня. Машину скрутило в бараний рог

333
4
1
Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения двух легковых автомобилей в дагестанском селе Бабаюрте. Водитель и пассажир ВАЗ 2110 получили травмы и были госпитализированы.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Видео столкновения поезда с машиной в Крыму
- Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области
- Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми
- Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом
- Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино
Новости партнёров
реклама