FISHKINET
Сообщество Аварии 6501 пост • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. Машину скрутило в бараний рог

Авария дня. Машину скрутило в бараний рог

Автор:
04 апреля 2023 09:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
333
4
1
Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения двух легковых автомобилей в дагестанском селе Бабаюрте. Водитель и пассажир ВАЗ 2110 получили травмы и были госпитализированы.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
кот базилий 2 часа назад
Бабуины порезвились, с такой скоростью по аулу лететь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Викторович 5 минут назад
Куда-то очень спешили... Успели, интересно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ваня 2 часа назад
гордые абреки скачут коней пришпоривая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей 2 часа назад
похоже, пристёгнуты были? вообще удивительно что живы остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на свинарник
Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на...
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Набирающие популярность в сообществах
10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее
10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее
Зачем нам сказки?
Зачем нам сказки?
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#интересное#дтп#авто аварии#СССР#кино#шоу бизнес#инцидент
#Юмор#история#машина#в мире#люди#подборка#полиция#Приколы#улыбнуло#дети
#интересно#автомобили#факты#аварии#позитив#картинки#животные#Фотографии#драка#истории
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Видео столкновения поезда с машиной в Крыму Видео столкновения поезда с машиной в Крыму Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом

На что жалуетесь?

Вернуться