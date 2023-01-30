Надо было бить: ДТП на трассе под Тюменью

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Автор ролика решил не бить выехавший перед ним "Мерседес", а вместо этого вырулил на встречку и устроил ДТП с невиновным.
"Ищем свидетелей ДТП произошедшего 27.01.23 в 15:40 час. На 16-ом км Ялуторовского тракта. Может у кого то сохранилась запись где видно гос.номер Мерседеса. За рулем Мерседеса со слов очевидцев пожилой мужчина,"— обращается в соцсетях за помощью Алексей.
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- дебил! тормоз давить надо!
но, виновен был бы = мерин
а так .. сам виноват во всем .. печально