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Надо было бить: ДТП на трассе под Тюменью

Надо было бить: ДТП на трассе под Тюменью

Автор:
30 января 2023 14:45
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
631
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Автор ролика решил не бить выехавший перед ним "Мерседес", а вместо этого вырулил на встречку и устроил ДТП с невиновным.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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8  комментариев
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4k
Александр 2 часа назад
Какой странный манёвр рега...
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21k
BiZ 2 минуты назад
- и тут справа выскакивает бабка, а слева баба, кого давить будешь?
- бабку
- дебил! тормоз давить надо!
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36k
Алексей 5 минут назад
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911
Graboid 7 минут назад
если б рег ехал/тормозил прямо - результат был бы то же + мерин
но, виновен был бы = мерин
а так .. сам виноват во всем .. печально
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1k
Aleks 14 минут назад
Если ездишь на машине, то следуют знать заранее последствия, на какой скорости что происходит. Элементарная физика. Что выезжающий имеет низкую скорость, если бить его при этом тормозя, то сила удара будет одна, а при выезде на встречку скорость будет суммарная выше. А если навстречу едет фура, то вообще кранты. Заранее держать в голове, что стараться при случае ДТП не покинуть своей полосы, иначе будут лобовые удары.
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11k
кот базилий Час назад
А дедушка на мерседесе спокойно поехал к бабушке. Дедушка старый, ему все равно
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
надо было тормозить в своей полосе.
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Олег

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