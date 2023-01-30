Надо было бить: ДТП на трассе под Тюменью

"Ищем свидетелей ДТП произошедшего 27.01.23 в 15:40 час. На 16-ом км Ялуторовского тракта. Может у кого то сохранилась запись где видно гос.номер Мерседеса. За рулем Мерседеса со слов очевидцев пожилой мужчина,"— обращается в соцсетях за помощью Алексей.