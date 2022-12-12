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Авария дня. В Южно-Сахалинске водитель внедорожника сбил человека, уходя от столкновения с другим авто

Авария дня. В Южно-Сахалинске водитель внедорожника сбил человека, уходя от столкновения с другим авто

Автор:
12 декабря 2022 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   подрезал   
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На улице Железнодорожной водитель Toyota Land Cruiser, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, выехал за пределы проезжей части, где задел прохожего.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   подрезал   
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9  комментариев
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9k
Б.Касторский 4 часа назад
Что-то мне кажется, что удар повлек бы меньше последствий. И здоровье пешеходу сверг бы, да и машина целее была бы.
Что с водителями стало? Учили же, что в такой ситуации маневрирование опасно. Вырулить от машины на таком расстоянии?
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9k
Александр 40 минут назад
БМВ головного мозга
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7k
Zhora Час назад
Меня ещё в автошколе учили: если ДТП неизбежно, бей в своей полосе. Не надо выруливать в кювет или на встречку - последствия могут быть гораздо печальнее. Это как раз тот случай.
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469
Дуся Кулакова 3 часа назад
бей первый фредди!)))
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Олег

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