Авария дня. В Южно-Сахалинске водитель внедорожника сбил человека, уходя от столкновения с другим авто

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На улице Железнодорожной водитель Toyota Land Cruiser, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, выехал за пределы проезжей части, где задел прохожего.
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Пешехода увезли в больницу с тяжелыми телесными повреждениями — закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.
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Что с водителями стало? Учили же, что в такой ситуации маневрирование опасно. Вырулить от машины на таком расстоянии?