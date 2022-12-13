Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками

Автомобиль Toyota RAV4 врезался в палатку с рыбаками на озере Чаны. Один человек погиб, а выживший рассказал о том страшном дне.
11 декабря на озере Чаны развернулась настоящая трагедия. Пьяный автомобилист (наличие у него в крови алкоголя подтвердила экспертиза) снёс палатку рыбаков на озере Чаны. 37-летний мужчина, отец троих детей, скончался на месте.
Его напарник, который в тот момент находился в палатке рядом, чудом выжил и рассказал о том, что происходило в тот день:
- Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз, - рассказал КП-Новосибирск рыбак Максим. – На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали. Потом сами зашли погреться в палатку. Было около часа дня. Сначала услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша уже мертвый - лежит рядом.
Видео с места происшествия появилось в группе «Рыбалка в Омске 55 Регион». В нём выживший рыбак попросил подвезти аккумулятор для машины, чтобы добраться домой.
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А то за парковку там, где чиновники почему то запретили парковаться или за скорость больше 60 км на автомагистралях (то есть там где можно ловить на камеру) чиновники очень заботятся. А пьяных за рулем ловят только во время рейдов или после аварий. А чиновнику главное бабло срубить. А безопасность для них - на третьем месте.