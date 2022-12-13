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Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками

Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками

Автор:
13 декабря 2022 08:37
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   Чаны   авария   авто   видео   дтп   задавил   палатка   пьяный за рулём   рыбалка   
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Автомобиль Toyota RAV4 врезался в палатку с рыбаками на озере Чаны. Один человек погиб, а выживший рассказал о том страшном дне.

11 декабря на озере Чаны развернулась настоящая трагедия. Пьяный автомобилист (наличие у него в крови алкоголя подтвердила экспертиза) снёс палатку рыбаков на озере Чаны. 37-летний мужчина, отец троих детей, скончался на месте.


Его напарник, который в тот момент находился в палатке рядом, чудом выжил и рассказал о том, что происходило в тот день:

- Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз, - рассказал КП-Новосибирск рыбак Максим. – На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали. Потом сами зашли погреться в палатку. Было около часа дня. Сначала услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша уже мертвый - лежит рядом.





Видео с места происшествия появилось в группе «Рыбалка в Омске 55 Регион». В нём выживший рыбак попросил подвезти аккумулятор для машины, чтобы добраться домой.



Водитель Toyota RAV4 задержан. Полицейские проводят доследственную проверку.



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Метки: Ynews   Чаны   авария   авто   видео   дтп   задавил   палатка   пьяный за рулём   рыбалка   
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8  комментариев
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107k
TapokSudby Час назад
Все-таки пьяные за рулём -преступники, которых нужно пожизненно лишать водительских прав.
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11k
кот базилий 7 минут назад
"Крутизна" порезвилась ценой чужой жизни, сейчас будет крутиться что бы "условку" получить, и ведь так и будет. "гуманный" сработает как надо.
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5k
perekrestok 15 минут назад
понятно что незнание законов не освобождает от ответственности. Но все же при экзаменах на права надо каждому подписывать бумагу, что он ознакомлен с тем, что вождение в пьяном виде является опасным преступлением. Тогда каждый пьяный за рулем может быть наказан за предумышленное преступление. А там сроки побольше.
А то за парковку там, где чиновники почему то запретили парковаться или за скорость больше 60 км на автомагистралях (то есть там где можно ловить на камеру) чиновники очень заботятся. А пьяных за рулем ловят только во время рейдов или после аварий. А чиновнику главное бабло срубить. А безопасность для них - на третьем месте.
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1k
ZOV 20 минут назад
Млять каждый год одно и тоже...мало того рискуешь постоянно в палатке угореть (один раз клапан забыл открыть), но самое страшное когда слышишь в ночи как несется очередной мудень на снегоходе или машине...долбоящеры просто задолбали!!!!!!!!! Летают млять на неимоверной скорости и маневрируют как на гоночном треке...
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93
Sergel Fman Полчаса назад
Прямо на месте утопить козла...
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