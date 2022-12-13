Под Новосибирском пьяный водитель устроил покатушки по льду реки и раздавил палатку с рыбаками

11 декабря на озере Чаны развернулась настоящая трагедия. Пьяный автомобилист (наличие у него в крови алкоголя подтвердила экспертиза) снёс палатку рыбаков на озере Чаны. 37-летний мужчина, отец троих детей, скончался на месте.

Его напарник, который в тот момент находился в палатке рядом, чудом выжил и рассказал о том, что происходило в тот день:

- Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз, - рассказал КП-Новосибирск рыбак Максим. – На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали. Потом сами зашли погреться в палатку. Было около часа дня. Сначала услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша уже мертвый - лежит рядом.