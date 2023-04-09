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В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман

В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман

Автор:
09 апреля 2023 18:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Елена Шульман   авария   артистка дубляжа   видео   дтп   смерть   троллейбус   шоу бизнес   
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Её голосом говорили известные звезды: Кирстен Данст, Джулия Робертс, Моника Беллуччи.

7 апреля на Загородном проспекте в Питере автобус сбил насмерть актрису дубляжа Елену Шульман. Как сообщили в петербургском комтрансе, «женщина обходила людей, стоявших на остановке, и вышла на проезжую часть прямо перед подъезжающим троллейбусом. Водитель применил торможение, но женщина всё равно попала под колесо. На место были вызваны спецслужбы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу».


Наезд на артистку попал на видео:


В места ДТП Шульман госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. За её жизнь боролись врачи, но травмы оказались столь серьезными, что сегодня в 6:45 артистка дубляжа скончалась.


За свою карьеру она озвучила свыше 700 персонажей, среди которых были актеры кино и вымышленные герои компьютерных игр. Среди её ролей были и Мэри Джейн из «Человека-паука», и Веспер Линд в «Казино "Рояль», и Мэри Ватсон из сериала «Шерлок». Её голос можно услышать в сериалах «Ты», «Твин Пикс», «Очень странные дела». Она озвучивала Настасью в «Трех богатырях» и многих других персонажей.

В частности, её голосом говорит Сивир из League of Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077, Луна в Dota 2.


Шульман не дожила до своего дня рождения всего сутки, 10 апреля ей исполнилось бы 54 года.



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Метки: Ynews   Елена Шульман   авария   артистка дубляжа   видео   дтп   смерть   троллейбус   шоу бизнес   
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47  комментариев
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62
Андрей 2 часа назад
просто некоторые не могут понять что только они сами ответственны за свою жизнь ! просто шагнула под троллейбус
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23k
Сталкер 6 минут назад
"... автобус сбил насмерть актрису..."
Аффтар, в глаза долбишься? Не автобус сбил, а ОНА шагнула. Под троллейбус.
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1k
Misanthrop 7 минут назад
Так автобус или троллейбус, автор?!
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35
Дина 8 минут назад
Жесть. Бедолага.
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48k
Элек Мек 11 минут назад
Виновата? Наверное...
Умиляет как ЛЮДИ лупятся в телефоны...
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25k
Matrosskin 14 минут назад
Вот когда наши "антизаборники" бунтуют - мол нафига, понаставят заборчиков/оградок, они от ДТП не защитят. Так вот : защитят вот от таких вот ДТП, когда пешеход лезет туда, куда ему не надо. И вопли : надо скорость в городе снизить до /и дальше кто во что горазд и кто большую глупость скажет/. Так вот пожалуйста: скорость минимальна, водитель трезвый, наверняка даже по телефону не говорил и вот последствия. Когда уже люди начнут за свои действия отвечать, а не ждать что за них кто-то что-то сделает: затормозит, объедет, перепрыгнет ...
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642
Николай 18 минут назад
соболезную близким, земля пухом!
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40
Александр Полчаса назад
Соболезную(
Но сам лично несколько раз чуть не попадал под электробус, они заразы бесшумные. Часто паркуюсь недалеко от остановки, и выхожу на проезжую часть и тут позади этот монстр тихоход. Я виноват конечно, но непривычно. Берегите себя!
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
По телефону говорила? Нет? Не разглядеть.
Жаль её, молодая. Надеюсь, водитель выдержит стресс без последствий...
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1k
Dimon 37 минут назад
Земля пухом человеку, но мне больше жаль в этой ситуации водителя троллейбуса.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 38 минут назад
Ну так сама виновата.
Не)(уй, не глядя, выходить на дорогу и при этом ***издеть по телефону.
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3k
Юлия Ч 38 минут назад
Ну как же так(((
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690
Вадим 42 минуты назад
Надеюсь, водителя оправдают!
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3k
poбт 46 минут назад
не трамвай - объедет...
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349
Вася Васильев 51 минуту назад
Уверен, что этот разговор по телефону для неё был важнее собственной жизни.
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13k
Кот Скрипалей 53 минуты назад
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54k
Олег 54 минуты назад
автобус или троллейбус?... как по мне- она сама вышла на проезжую часть под приближающийся транспорт
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38k
Вепс 54 минуты назад
Разговор видимо стоил жизни. Такая несуразица ппц.
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25k
Slawa49 57 минут назад
реакция окружающих просто шокирует!!! всем [мат] просто!!!
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811
Бывалый Час назад
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
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6k
Дмитрий Час назад
Вот, б..., бред эти ваши телефоны!!!! Куда ты пошла дура? Но поздно теперь такие вопросы задавать.
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