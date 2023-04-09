В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман

В места ДТП Шульман госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. За её жизнь боролись врачи, но травмы оказались столь серьезными, что сегодня в 6:45 артистка дубляжа скончалась.

За свою карьеру она озвучила свыше 700 персонажей, среди которых были актеры кино и вымышленные герои компьютерных игр. Среди её ролей были и Мэри Джейн из «Человека-паука», и Веспер Линд в «Казино "Рояль», и Мэри Ватсон из сериала «Шерлок». Её голос можно услышать в сериалах «Ты», «Твин Пикс», «Очень странные дела». Она озвучивала Настасью в «Трех богатырях» и многих других персонажей.