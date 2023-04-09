В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман

Её голосом говорили известные звезды: Кирстен Данст, Джулия Робертс, Моника Беллуччи.
7 апреля на Загородном проспекте в Питере автобус сбил насмерть актрису дубляжа Елену Шульман. Как сообщили в петербургском комтрансе, «женщина обходила людей, стоявших на остановке, и вышла на проезжую часть прямо перед подъезжающим троллейбусом. Водитель применил торможение, но женщина всё равно попала под колесо. На место были вызваны спецслужбы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу».
Наезд на артистку попал на видео:
Осторожно! В видео присутствуют сцены ДТП
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В места ДТП Шульман госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. За её жизнь боролись врачи, но травмы оказались столь серьезными, что сегодня в 6:45 артистка дубляжа скончалась.
За свою карьеру она озвучила свыше 700 персонажей, среди которых были актеры кино и вымышленные герои компьютерных игр. Среди её ролей были и Мэри Джейн из «Человека-паука», и Веспер Линд в «Казино "Рояль», и Мэри Ватсон из сериала «Шерлок». Её голос можно услышать в сериалах «Ты», «Твин Пикс», «Очень странные дела». Она озвучивала Настасью в «Трех богатырях» и многих других персонажей.
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В частности, её голосом говорит Сивир из League of Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077, Луна в Dota 2.
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Шульман не дожила до своего дня рождения всего сутки, 10 апреля ей исполнилось бы 54 года.
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Аффтар, в глаза долбишься? Не автобус сбил, а ОНА шагнула. Под троллейбус.
Умиляет как ЛЮДИ лупятся в телефоны...
Но сам лично несколько раз чуть не попадал под электробус, они заразы бесшумные. Часто паркуюсь недалеко от остановки, и выхожу на проезжую часть и тут позади этот монстр тихоход. Я виноват конечно, но непривычно. Берегите себя!
Жаль её, молодая. Надеюсь, водитель выдержит стресс без последствий...
Не)(уй, не глядя, выходить на дорогу и при этом ***издеть по телефону.