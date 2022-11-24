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Дорожный каток саморазгрузился с трала в Санкт-Петербурге

Дорожный каток саморазгрузился с трала в Санкт-Петербурге

Автор:
24 ноября 2022 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каток   потерял груз   
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На развязке КАД с Колтушским шоссе водитель тягача с тралом потерял дорожный каток. Автомобилист, который двигался позади, заснял инцидент на видеорегистратор.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каток   потерял груз   
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10  комментариев
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7k
SuperTroll Час назад
Недавно на этом же повороте миксер опрокинулся. Те кто проектировал радиус кривизны реально просчитались, там очень уже крутой выход.
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22k
Inter 16 минут назад
а разве груз не нужно крепить к платформе??
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21k
BiZ 18 минут назад
никогда такого не было, и вот опять. да как ьлядь можно везти тонны без крепежа?
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876
kehlalex 37 минут назад
ну уже хорошо, что так а не в общем потоке. Главное люди не пострадали, а железо починить можно...
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2k
Оксид Бетона Час назад
вёз-вёз... не довёз, в общем!
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Олег

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