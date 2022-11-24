Дорожный каток саморазгрузился с трала в Санкт-Петербурге

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Авария дня. Огненное ДТП с погибшими на трассе в Архангельской области

Авария дня. В Евпатории в результате столкновения с бетономешалкой погиб таксист

Микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Нижегородской области

Дело Шамаича живёт: в Обнинске водитель врезался в припаркованный автобус

Авария дня. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Беларуси