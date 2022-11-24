Дорожный каток саморазгрузился с трала в Санкт-Петербурге

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На развязке КАД с Колтушским шоссе водитель тягача с тралом потерял дорожный каток. Автомобилист, который двигался позади, заснял инцидент на видеорегистратор.
Каток повредил металлический отбойник. Теперь предстоит установить, кто виноват – водитель грузовика или те кто грузил каток.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп каток потерял груз
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