Нарочно не придумаешь: лобовое столкновение двух полицейских автомобилей в Севастополе

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В Севастополе у автовокзала произошло ДТП с участием двух патрульных автомобилей. Сотрудники ДПС на "Шкоде" спешили в больницу по встречной полосе с включенными спецсигналами, когда произошло столкновение с "УАЗом" дежурной части УМВД.
Сообщается, что незадолго до этого ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман водитель грузовика DAF врезался в патрульный автомобиль ДПС. Серьёзные травмы получили два инспектора.
Одного из травмированных забрала "скорая", а второго пострадавшего в медучреждение повёз как раз экипаж ДПС на "Шкоде".
Одного из травмированных забрала "скорая", а второго пострадавшего в медучреждение повёз как раз экипаж ДПС на "Шкоде".
Момент столкновения
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- В настоящее время оба пострадавших сотрудника доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. По фактам произошедших ДТП проводится проверка, - говорится в сообщении УВМД.
Видео с уличной камеры
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Главный вопрос! Кто же виноват?
Последствия ДТП
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Пострадавшим скорейшего выздоровления!
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АНТИФИШКИ
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