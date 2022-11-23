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Нарочно не придумаешь: лобовое столкновение двух полицейских автомобилей в Севастополе

Нарочно не придумаешь: лобовое столкновение двух полицейских автомобилей в Севастополе

Автор:
23 ноября 2022 13:43
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курьезное дтп   полицейский автомобиль   спецсигнал   
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В Севастополе у автовокзала произошло ДТП с участием двух патрульных автомобилей. Сотрудники ДПС на "Шкоде" спешили в больницу по встречной полосе с включенными спецсигналами, когда произошло столкновение с "УАЗом" дежурной части УМВД.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курьезное дтп   полицейский автомобиль   спецсигнал   
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11  комментариев
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1k
Borman 8 секунд назад
К! карма...)))
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3k
vfrcbvec Полминуты назад
Ссылка coub.com
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37k
turyst 2 минуты назад
Так "никто не пострадал", как сказано в ролике или "Серьёзные травмы получили два инспектора."?
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490
Лютый вам Бетховен 18 минут назад
Так спешили что еще работы медикам добавили. А водитель "Даф" 'а что, не пстрадал?
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97k
Z_Павел Юрьевич_V 20 минут назад
Виноват мотоциклист!
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22k
SolomonA 50 минут назад
Трах-тибидох!
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3k
Едондер пуп 57 минут назад
Слышен гул удовлетворения из пробки, если прислушаться))
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207
mosazer 59 минут назад
Даже включенный спецсигнал не отменяет необходимость соблюдать законы физики)
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3k
Трям Час назад
Кто виноват, кто виноват... Разумеется пожарные!
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361
Бухаю по пятницам Трям 6 минут назад
Невиноватый я !!!. Кстати, это фото тоже с Севастополя.
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16k
Александр Час назад
Ну так шкодовод и виноват. На уазе ехал в своей полосе
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Олег

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