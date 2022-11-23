Нарочно не придумаешь: лобовое столкновение двух полицейских автомобилей в Севастополе

Сообщается, что незадолго до этого ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман водитель грузовика DAF врезался в патрульный автомобиль ДПС. Серьёзные травмы получили два инспектора.



Одного из травмированных забрала "скорая", а второго пострадавшего в медучреждение повёз как раз экипаж ДПС на "Шкоде".