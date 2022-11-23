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В Омске светофорный столб спас пешеходов от серьёзных травм

В Омске светофорный столб спас пешеходов от серьёзных травм

Автор:
23 ноября 2022 12:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   столб   
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На регулируемом пешеходном переходе по проспекту Мира водитель "Мерседеса" избегал столкновения с перестроившимся "Фордом" и влетел в светофор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   столб   
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3  комментария
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10k
Андрей Ма-С 19 минут назад
один слепошарый, второй летчик, итог очевиден
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4k
Stas Час назад
идиот какой-то... Куда так гнать - там же красный горел! Слава Богу, что там люди не начали переходить дорогу!
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Нефтяники.))) Смог такой, что не выдерживают, ни люди, ни столбы.)))
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Олег

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