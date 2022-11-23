В Омске светофорный столб спас пешеходов от серьёзных травм

1080
2
1
На регулируемом пешеходном переходе по проспекту Мира водитель "Мерседеса" избегал столкновения с перестроившимся "Фордом" и влетел в светофор.
Источник:
О травмах пешеходов не сообщают. На следующий день светофор был восстановлен.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Самокатчик безоглядно рванул вперёд: в Волгограде пожилой водитель на «Жигулях» сбил школьника
- В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой
- Слепой на «КамАЗе» — не к добру: наезд на пешехода в Волгограде
- Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем
- В Екатеринбурге девушка с «остаточным» устроила ДТП, в котором пострадал пешеход
Новости партнёров
реклама