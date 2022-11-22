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Дело Шамаича живёт: в Обнинске водитель врезался в припаркованный автобус

Дело Шамаича живёт: в Обнинске водитель врезался в припаркованный автобус

Автор:
22 ноября 2022 14:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   шамаич   шашечник   
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На проспекте Маркса водитель "Соляриса" совершил неудачную попытку опережения маршрутки и влетел в припаркованный автобус.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   шамаич   шашечник   
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9  комментариев
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761k
А.Берестенко 3 часа назад
Вспомним Шамаича
Ссылка youtu.be
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4k
Frank Borman Час назад
Не оскудела еще Земля Русская на @бланов, болванов и мудланов! Есть, есть еще на Руси таланты!
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Блин, одностороннее движение, прекрасная просторная дорога, пробки нет, только езжай и радуйся, наслаждайся ездой. НЕТ!!! Начинают нырять, метаться из ряда в ряд, как в попу укушенные, подрезать, шарахаться. Откуда они берутся эти шумахеры хреновы?
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Олег

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