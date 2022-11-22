Дело Шамаича живёт: в Обнинске водитель врезался в припаркованный автобус

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На проспекте Маркса водитель "Соляриса" совершил неудачную попытку опережения маршрутки и влетел в припаркованный автобус.
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А вот если бы ещё и коробку в "Спорт" переключил!
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АНТИФИШКИ
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1. Чего ему не хватало в данной дорожной обстановке, для того, чтобы не спокойно двигаться с потоком?
2. Почему шамаичи с маниакальным упорством стремяться обязательно опередить любое ТС, двигающееся в попутном направлении, даже если разность скоростей ничтожна?
3. Почему такие водители считают, что за опережаемым ТС ничего и никого не может быть? Одни вопросы.