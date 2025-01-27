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Зажигательный ремонт

Зажигательный ремонт

Автор:
27 января 2025 10:04
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Видео   ЧП   механик   ремонт   фиаско   
2159
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Мужчина во время ремонта автомобиля устроил пожар.

Огнетушителя, я так понимаю, у него вообще не было...

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Метки: Авто   Видео   ЧП   механик   ремонт   фиаско   
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9  комментариев
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797
Абракадабр Бредович Сивокобылов 4 часа назад
Херово без огнетушителя то... хотя обычная мелкая пипирка тут вряд ли бы помогла тут большой углекислотный баллон надо или лучше пенный.
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1k
Mr White Man Полчаса назад
не повезло очень ! :)
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19
Андрей Андреев 56 минут назад
Автосервис без огнетушителя?? Ну тогда вобще и не жаль дэбила.
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3k
samtel Час назад
Гибрид или электричка? Так пыхнуть даже бензин не всегда может. Скорее всего батарею замкнуло.
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2k
Alexandr 2 часа назад
Думаю пара 5 килограммовых помогла бы. Но не понятен цвет огня, синий. А должен быть красноватый. Лично 2 раза тушил вспыхнувшие машины. Самые страшные последствия небольшая копоть. Но это если от вспышки до полного тушения огня не более 10 секунд.
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38k
Fat Lynx 2 часа назад
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33k
Григорий 3 часа назад
Канада.
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2k
Dema 3 часа назад
Хуа он прилип.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3873 поста (3704 в горячем)

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