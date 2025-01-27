Зажигательный ремонт

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Мужчина во время ремонта автомобиля устроил пожар.
Огнетушителя, я так понимаю, у него вообще не было...
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