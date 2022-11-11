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Автомобилистка сняла шины с колёс и оставила под стеклом интересную записку

Автомобилистка сняла шины с колёс и оставила под стеклом интересную записку

Автор:
11 ноября 2022 15:07
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   авто   женщина за рулем   записка   зимняя резина   колеса   кража колес   
1776
3
Поступок одной автомобилистки из Москвы озадачил пользователей сети. Женщина припарковала свой Hyundai Solaris на одних только колёсных дисках, без шин, и оставила под стеклом записку для полицейских.

Источник:

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Метки: Hyundai   авто   женщина за рулем   записка   зимняя резина   колеса   кража колес   
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16  комментариев
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15k
K7OO Час назад
А что тут такого? Я тоже разуваюсь, когда домой прихожу.
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30k
Slonyash Полчаса назад
Осень - пора обострений...
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8k
Александр 46 минут назад
Четкая идея для бакланов. Палишь тачку пару недель, никто не ездит. Приходишь, вскрываешь, забираешь аккумулятор, магнитолу, колеса, а потом пишешь вот такую записку и вуаля=) Искать тебя начнут сильно не сразу)))
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24k
Matrosskin Час назад
А это старая противоугонная идея, из 90х ( а может и раньше). Снять колёса и поставить на кирпичи тачку, если не собираешься на ней долго ездить. Например на зимний период. Угнать её - такая себе неудобная затея, нужно с собой колёса тащить (а эвакуаторов тогда не было), да потом ещё и ставить. Снимали и аккум, но это фиксилось просто - угонщики приезжали на своей, бросали её поодаль и переставляли аккум.
Но по нынешним временам тачку на кирпичах могут обозвать автохламом разукомплектованным, а вот на дисках - уже не очень, а старые железные диски стоят реально копейки.
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Подменные диски, пока переобувает литье на зиму?
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14
Sata33 2 часа назад
чего только не бывает )
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10k
Vacony 2 часа назад
мне вот не очевидно )
вопросы - Как и зачем ?
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<Есть предположения для чего она так сделала?>>
По моему все очевидно.
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91k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
нужны деньги - продала колеса на Авито
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101
Lev A. Броненосец Потелкам 52 минуты назад
Там круче- диейчэлем в Японию. выручка бешенная
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