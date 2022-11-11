Автомобилистка сняла шины с колёс и оставила под стеклом интересную записку

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Поступок одной автомобилистки из Москвы озадачил пользователей сети. Женщина припарковала свой Hyundai Solaris на одних только колёсных дисках, без шин, и оставила под стеклом записку для полицейских.
«Уважаемая полиция! Да, я знаю, что у меня нет колёс! Я сама их сняла. Пожалуйста, не надо приходить из-за этого ко мне домой, как в прошлом году»
Причины поступка, после прочтения записки, яснее не стали. Понятно лишь, что владелица автомобиля поступает так уже не в первый раз.
Есть предположения для чего она так сделала?
Есть предположения для чего она так сделала?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но по нынешним временам тачку на кирпичах могут обозвать автохламом разукомплектованным, а вот на дисках - уже не очень, а старые железные диски стоят реально копейки.
вопросы - Как и зачем ?
По моему все очевидно.
интересно, как у нее с нижним бельем, такая же беда ?
покупатель имеет право снять с нее труселя
.
с мужскими носками - да, так не работает