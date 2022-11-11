Автомобилистка сняла шины с колёс и оставила под стеклом интересную записку

Ты вся в белом, это смело

На Камчатке автомобилистка покалечила механика, когда заезжала в автосервис

Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги

Авария дня. В Ивановской области в ДТП с большегрузом погибла невнимательная автомобилистка

Авария дня. В Комсомольске-на-Амуре автомобилистка подлетела на отбойнике и оказалась на...

Эти редкие колёса от BMW M1 стоят почти столько же, сколько новый бюджетный автомобиль