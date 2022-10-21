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Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги

Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги

Автор:
21 октября 2022 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
870
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«Шашечник» на Hyundai Solaris переоценил свои навыки вождения и возможности своего болида. Повезло, что никого не зацепил!

Источник:

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Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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11  комментариев
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26k
Киры4 Час назад
Другому ракурсу сказочно повезло.
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Олег Минуту назад
за такое вождение нужно отнимать права и руки
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1k
АНДРЕЙ 9 минут назад
Есть пробитие ))
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2k
Владимир 18 минут назад
Красиво ушел.
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9k
Игорь Полчаса назад
Молодец, выпилился очень аккуратно
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8k
Shtoppi 48 минут назад
Хорошо самоустранился.
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844
Джонни 56 минут назад
Парковка Эйс Вентуры
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Парковка Эйс Вентуры
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1k
Ян Час назад
К парню своему опаздывал
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8k
Борис Карабанов Час назад
Да, кругом одни "тошноты". Нормальным водилам трудно приходится.
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Мастер своего дела, я б так красиво не смог припарковаться
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Олег

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