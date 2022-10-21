Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги

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«Шашечник» на Hyundai Solaris переоценил свои навыки вождения и возможности своего болида. Повезло, что никого не зацепил!
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Другой ракурс
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Источник:
АНТИФИШКИ
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