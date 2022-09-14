В Индонезии до сих пор работают 60-летние советские самосвалы ЗИЛ

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В Индонезии советские грузовики ЗИЛ-ММЗ-585 образца 1957 года возят камни и грунт. Такие самосвалы выпускали до 1965 года, так что самому свежему экземпляру сейчас не меньше 57 лет.
В Сети опубликовали сразу несколько видеороликов, снятых на территории Индонезии. На кадрах запечатлели тяжелую работу советских самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585.
Грузовики ЗИЛ-ММЗ-585 оборудовали бензиновым V6, отдача которого составляла всего сто лошадиных сил. При собственной массе около четырех тонн самосвал мог перевозить до 3500 килограммов полезного груза. При расходе топлива в 30 литров на сто километров максимальная скорость автомобиля составляла 65 километров в час.
Несмотря на прожорливость, местные жители довольны характеристиками машин. Судя по кадрам, некоторые ЗИЛы до сих пор сохранились в неплохом состоянии. Однако большинство автомобилей время все-таки не пощадило.
На видео можно заметить грузовики без дверей кабины, с помятым кузовом, выбитыми стеклами и отсутствующей оптикой. В любом случае раритетная советская техника до сих пор в строю. Пусть и на другом конце света.
Источник:
АНТИФИШКИ
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