FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10184 поста • 784 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Индонезии до сих пор работают 60-летние советские самосвалы ЗИЛ

В Индонезии до сих пор работают 60-летние советские самосвалы ЗИЛ

Автор:
14 сентября 2022 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: ЗиЛ   Индонезия   авто   автомир   автомобили   видео   грузовик   олдтаймер   
898
4
2
В Индонезии советские грузовики ЗИЛ-ММЗ-585 образца 1957 года возят камни и грунт. Такие самосвалы выпускали до 1965 года, так что самому свежему экземпляру сейчас не меньше 57 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ЗиЛ   Индонезия   авто   автомир   автомобили   видео   грузовик   олдтаймер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Трям 2 часа назад
Так то Индонезия, там тепло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад Полчаса назад
Не, там 45-50 литров на сотню. Можно и поменьше, но тогда карбюратор нужно через день регулировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−34
Thomsen Час назад
< Грузовики ЗИЛ-ММЗ-585 оборудовали бензиновым V6 >

рядная "шестёрка", не V-образная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
ChePaev Час назад
Захарыч!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Поездить за рулём не довелось, а вот игрушка такая у меня была. Железный, дверки открывались, ручечку покрутишь и кузов поднимался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

727474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney
Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney
Набирающие популярность в сообществах
Современные судовые системы - система очистки балласта
Современные судовые системы - система очистки балласта
Походивший по рукам 20-летний Mercedes-Benz S-Class Дэвида Бекхэма выставлен на продажу
Походивший по рукам 20-летний Mercedes-Benz S-Class Дэвида Бекхэма выставлен на продажу
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастье в мелочах

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#автомобили#автомир#авто аварии#фильм#роль#знаменитости#позитив
#Юмор#прикол#интересное#дтп#аварии#Приколы#история#биография#новости#сатира
#интересно#подборка#кино#картинки#люди#шоу бизнес#красота#животные#олдтаймер#фотографии
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Рекламный ролик Moskvich 2140 SL, снятый по заказу «Автоэкспорта» в начале 1980-х Рекламный ролик Moskvich 2140 SL, снятый по заказу «Автоэкспорта» в начале 1980-х 55-летний советский ЗИЛ из гаража президента Монголии уйдёт с молотка в Париже 55-летний советский ЗИЛ из гаража президента Монголии уйдёт с молотка в Париже Он всё еще может работать: редкий и любопытный грузовик Chevrolet из шестидесятых Он всё еще может работать: редкий и любопытный грузовик Chevrolet из шестидесятых Зарубежные аналоги советской «Шишиги» Зарубежные аналоги советской «Шишиги» Четыре тысячи миль без особых поломок: грузовик Republic - надёжность для своего времени Четыре тысячи миль без особых поломок: грузовик Republic - надёжность для своего времени

На что жалуетесь?

Вернуться