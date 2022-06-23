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Рекламный ролик Moskvich 2140 SL, снятый по заказу «Автоэкспорта» в начале 1980-х

Рекламный ролик Moskvich 2140 SL, снятый по заказу «Автоэкспорта» в начале 1980-х

Автор:
23 июня 2022 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автоэкспорт   Москвич   авто   автомир   автомобили   азлк   видео   олдтаймер   
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Все мы любим креативную и интересную автомобильную рекламу. Особенно интересно смотреть старые красочные ролики, снятые в СССР по заказу В/О «Автоэкспорт».

Источник:

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Метки: Автоэкспорт   Москвич   авто   автомир   автомобили   азлк   видео   олдтаймер   
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