Рекламный ролик Moskvich 2140 SL, снятый по заказу «Автоэкспорта» в начале 1980-х

Английский язык в ролике указывает на то, что создавался он по заказу «Автоэкспорта», отмечает разыскавший это видео ресурс «Русский автомобиль». Действительно, именно эта организация продавала за рубежом все советские автомобили. Как в большинстве рекламных продуктов того времени, в ролике особые стиль и подача, но здесь все же особый случай: уровень «фирменности» выкручен на максимум.