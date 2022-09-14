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Уникальный экспериментальный ЗИЛ-117П продают за 50 миллионов рублей

Уникальный экспериментальный ЗИЛ-117П продают за 50 миллионов рублей

Автор:
14 сентября 2022 09:39
Сообщество : Автомир
Метки: ЗиЛ   ЗиЛ-117   авто   автомир   автомобили   лимузин   олдтаймер   ретро авто   
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В Симферополе за 50 миллионов рублей продают экспериментальный ЗиЛ-117П. Продавец утверждает, что является первым и единственным хозяином.

Источник:

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Метки: ЗиЛ   ЗиЛ-117   авто   автомир   автомобили   лимузин   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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ChePaev 2 часа назад
Сколько же в том Крыму после украины еще осталось всяких мошенников и проходимцев?? Один на одном там по сей день сидят. Один дурачек там продает правительственный ЗИЛ, обвешаный российскими двуглавыми орлами и на голубом глазу, не моргнув, утверждает что этот ЗИЛ принадлежал именно Горбачеву, второй дурачек продает другой ЗИЛ, но уже утверждает что он выпущен вообще в единственном экземпляре. Не удивлюсь, если где-нибудь в Одессе найдутся еще несколько таких же Остапов Бендеров продающих свои "единственные экземпляры".
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