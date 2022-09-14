Уникальный экспериментальный ЗИЛ-117П продают за 50 миллионов рублей

Хозяин утверждает, что ЗиЛ-117П находится в Симферополе, и его слова подтверждаются окружающим фоном — рядом во дворе стоит «Волга» с украинскими номерами Республики Крым. На самом ЗиЛе государственных регистрационных знаков нет — вероятно, лимузин снят с учёта.



Продавец хочет выручить за уникальный лимузин пятьдесят миллионов рублей, но указывает в описании, что де факто цена привязана к курсу доллара. Нетрудно подсчитать, что ЗиЛ-117П оценили примерно в 800 тысяч долларов. Занимательно, что в феврале 2021 года тот же автомобиль продавали за 40 миллионов рублей, что по тогдашнему курсу соответствовало 530 тысячам долларов.