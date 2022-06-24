Он всё еще может работать: редкий и любопытный грузовик Chevrolet из шестидесятых

Куда важнее радиус разворота, увеличенный здесь за счет своих, оригинальных поворотных кулаков, но гидроусилителя нет, так что крутить баранку на месте – то еще удовольствие, а в остальном, даже несмотря на свой возраст, машина всё еще может работать по назначению где-нибудь на лесопилке в американской глубинке.