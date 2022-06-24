FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9660 постов • 773 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Он всё еще может работать: редкий и любопытный грузовик Chevrolet из шестидесятых

Он всё еще может работать: редкий и любопытный грузовик Chevrolet из шестидесятых

Автор:
24 июня 2022 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   ретро авто   
418
18
Грузовики наподобие этого редко выезжали на дороги общего пользования даже в США, стране, где на можно увидеть разное, даже самые невероятные самоделки.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
SolomonA 2 часа назад
И хотя бы одна фотка кузова изнутри!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
ОМ 2 минуты назад
Если у него на спидометре мили в час, дыкть он тогда прям гоночный антамабиль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386k
Алексей 8 минут назад
скорее всего переделанный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14919



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Три класса образования: пост о безграмотности
Три класса образования: пост о безграмотности
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением...
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Pagani Huayra Codalunga: «длиннохвостая» версия, напоминающая о 1960-х годах в Ле-Мане
Pagani Huayra Codalunga: «длиннохвостая» версия, напоминающая о 1960-х годах в Ле-Мане
"Мог бы стать хоть папуасом за безвизовый режим": Шнур потроллил Невзорова в новом клипе "Не Зорро"
"Мог бы стать хоть папуасом за безвизовый режим": Шнур потроллил Невзорова в новом...
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил !

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#животные#интересное#аварии#маразм#авто аварии#автомобили#сарказм#gif
#прикол#в мире#фото#факты#дтп#позитив#автомир#новости#фотографии#знаменитости
#интересно#Разное#история#картинки#люди#Приколы#Ynews#Жизнь#шоу бизнес#коты
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Chevrolet ESU 1942 — броневик отряда полицейского спецназа Chevrolet ESU 1942 — броневик отряда полицейского спецназа Малоизвестный грузовик знаменитой марки Packard Малоизвестный грузовик знаменитой марки Packard Chevrolet El Camino 1972 года выпуска Фрэнка Синатры выставлен на продажу Chevrolet El Camino 1972 года выпуска Фрэнка Синатры выставлен на продажу Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома Diamond-T — надёжный но неторопливый грузовик оказавшийся на обочине истории Diamond-T — надёжный но неторопливый грузовик оказавшийся на обочине истории

На что жалуетесь?

Вернуться