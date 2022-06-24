Он всё еще может работать: редкий и любопытный грузовик Chevrolet из шестидесятых

418
18
Грузовики наподобие этого редко выезжали на дороги общего пользования даже в США, стране, где на можно увидеть разное, даже самые невероятные самоделки.
Грузовик был построен в далёком 1965 году и уцелел до наших дней в очень приличном состоянии. Не гнилой, хоть и ржавый, а главное – на ходу, и несмотря на свой почтенный возраст готов продолжать работу.
×
×
Называется машина Chevrolet P35 CBE. По сути, это скорее технологический транспорт, чем грузовик в привычном всем нам понимании, а в термине СВЕ зашифрована компоновка - Cab Beside Engine, то есть, кабина сбоку от мотора. Поэтому чаще всего у таких машин кабина одноместная, но в случае конкретно с этим грузовиком, её сделали двухместной.
Дверь тоже любопытная, она двухстворчатая, как у автобуса, причем в открытом виде откидывается назад, прижимаясь к стенке кабины. Не знаю, зачем они так сделали, но видимо зачем-то было нужно.
К слову, о применении таких грузовиков. Они работали на перевозке лёгких но длинных грузов типа труб, арматуры, металлоконструкций и пиломатериалов. Многочисленные визитки, оставшиеся в кабине, намекают на то, что грузовик работал в компании по монтажу водопровода и отопления.
Мотор находится сбоку от кабины. Карбюраторный, 6-цилиндровый рядный. Двигатель, правда, не родной, был заменен несколько лет назад, но от родного он тут не сильно отличается. Максимальная скорость не известна, но в такой машине этот параметр точно не самый важный.
Куда важнее радиус разворота, увеличенный здесь за счет своих, оригинальных поворотных кулаков, но гидроусилителя нет, так что крутить баранку на месте – то еще удовольствие, а в остальном, даже несмотря на свой возраст, машина всё еще может работать по назначению где-нибудь на лесопилке в американской глубинке.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Полицейский автомобиль Chevrolet 1955 года выпуска, который на самом деле реплика
- Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома
- Chevrolet El Camino 1972 года выпуска Фрэнка Синатры выставлен на продажу
- Малоизвестный грузовик знаменитой марки Packard
- Chevrolet ESU 1942 — броневик отряда полицейского спецназа
Новости партнёров