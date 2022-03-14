Зарубежные аналоги советской «Шишиги»

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ГАЗ-66 — автомобиль легендарный и в нашей стране хорошо известный. Легкий горьковский грузовик славился своей фантастической проходимостью и ремонтопригодностью. Между тем концепция полноприводного, двухосного грузовика с кабиной над двигателем прижилась не только в СССР. Давайте рассмотрим некоторые зарубежные аналоги ГАЗ-66.
TAM 110
Югославский военный грузовик ТАМ 110 поступил в серийное производство в 1975 году. На шоссе ТАМ имел грузоподъемность 2500 кг, на местности 1500 кг. В отличие от бензиновой «Шишиги», ТАМ оборудовался более моментным и экономичным дизельным мотором мощностью 110 л.с.
В зависимости от модификации ТАМ 110 мог оборудоваться лебедкой и системой подкачки шин. Машина славилась своей простой, высокой надежностью и проходимостью.
В зависимости от модификации ТАМ 110 мог оборудоваться лебедкой и системой подкачки шин. Машина славилась своей простой, высокой надежностью и проходимостью.
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Tatra 805
За десять лет до появления ГАЗ-66 в Чехословакии уже выпускался легкий полноприводный бескапотный грузовик под названием Tatra 805. Автомобиль имел 2,5-литровый карбюраторный V8 воздушного охлаждения (75 л.с.), колесные планетарные редукторы и переднюю независимую торсионную подвеску. Грузоподъемность машины составляла 1500-2250 кг.
Tatra 805 стал стандартизированным многоцелевым грузовиком вооруженных сил Чехословакии, который выпускался во множестве исполнений вплоть до 1960 года.
Tatra 805 стал стандартизированным многоцелевым грузовиком вооруженных сил Чехословакии, который выпускался во множестве исполнений вплоть до 1960 года.
Unimog S404
Наиболее массовый за всю историю фирмы Унимог — Unimog S404 появился в 1955 году. Unimog S404 или как его еще называли Unimog S, выиграл в конкурсе стандартизированных грузовиков Бундесвера в 1,5-тонном классе и поставлялся в войска до 1980 года.
В отличие от других «унимогов», S404 представлял собой полноценный грузовик повышенной проходимости с 6-цилиндровым мотором (82 л.с.), портальными мостами на пружинных подвесках с блокируемыми дифференциалами. На основе Unimog S404 в ФРГ выпускалась огромная гамма специальных машин: штабные, пожарные, санитарные, радиоразведки и т.д.
В отличие от других «унимогов», S404 представлял собой полноценный грузовик повышенной проходимости с 6-цилиндровым мотором (82 л.с.), портальными мостами на пружинных подвесках с блокируемыми дифференциалами. На основе Unimog S404 в ФРГ выпускалась огромная гамма специальных машин: штабные, пожарные, санитарные, радиоразведки и т.д.
DAF YA-314
В 1954 году в гамме нидерландской фирмы DAF появился новый двухосный грузовик DAF YA-314. Автомобиль получил проверенную классическую конструкцию. В основании находилась мощная лонжеронная рама к ней через рессоры крепились неразрезные мосты, спереди располагалась цельнометаллическая кабина, за ней бортовая платформа, а в движение все это хозяйство приводил 6-цилиндровый бензиновый мотор с отдачей в 102 л.с. Привод, как и полагалось армейской машине — полный. Грузоподъемность 3 тонны.
Выпускался DAF YA-314 до 1965 года. За это время успели построить около 9 тысяч машин.
Выпускался DAF YA-314 до 1965 года. За это время успели построить около 9 тысяч машин.
International MK-IV
Ну и напоследок, совершенная в наших краях экзотика — International MK-IV. Грузовик выпускался австралийским филиалом компании Интэрнешнл начиная с 1963 года.
Автомобиль грузоподъемностью 2,5 тонны оборудовался 6-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 148 л.с., 4-ступнчатаой МКПП, 2-ступенчатой «раздаткой» и неразрезными мостами с гипоидными ГП. Кроме того International получил 5-тонную лебедку и пневмогидравлическую тормозную систему.
MK-IV слыл машиной довольно крепкой и проходимой. Выпускался грузовик до 1974 года.
Автомобиль грузоподъемностью 2,5 тонны оборудовался 6-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 148 л.с., 4-ступнчатаой МКПП, 2-ступенчатой «раздаткой» и неразрезными мостами с гипоидными ГП. Кроме того International получил 5-тонную лебедку и пневмогидравлическую тормозную систему.
MK-IV слыл машиной довольно крепкой и проходимой. Выпускался грузовик до 1974 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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