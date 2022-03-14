Зарубежные аналоги советской «Шишиги»

Наиболее массовый за всю историю фирмы Унимог — Unimog S404 появился в 1955 году. Unimog S404 или как его еще называли Unimog S, выиграл в конкурсе стандартизированных грузовиков Бундесвера в 1,5-тонном классе и поставлялся в войска до 1980 года.



В отличие от других «унимогов», S404 представлял собой полноценный грузовик повышенной проходимости с 6-цилиндровым мотором (82 л.с.), портальными мостами на пружинных подвесках с блокируемыми дифференциалами. На основе Unimog S404 в ФРГ выпускалась огромная гамма специальных машин: штабные, пожарные, санитарные, радиоразведки и т.д.