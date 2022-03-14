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Зарубежные аналоги советской «Шишиги»

Зарубежные аналоги советской «Шишиги» (7 фото)

Автор:
14 марта 2022 09:09
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   
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ГАЗ-66 — автомобиль легендарный и в нашей стране хорошо известный. Легкий горьковский грузовик славился своей фантастической проходимостью и ремонтопригодностью. Между тем концепция полноприводного, двухосного грузовика с кабиной над двигателем прижилась не только в СССР. Давайте рассмотрим некоторые зарубежные аналоги ГАЗ-66.
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Источник:

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Метки: ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   
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3  комментария
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12k
Taximaxi Час назад
На полигоне струги-красные ,носились с 3х тонной гаубицей по кочкам. Прыгало всё,что только могло прыгать и скакать.
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6k
Серега 3 минуты назад
Как меня бесит эта Настя с Воронежа.
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328
Виктор Глущенко Час назад
За три раком знаю , а вот за руб ежом это как ?.
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