Отличная марка BMW! Жаль, что для многих, это диагноз

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В подмосковных Мытищах водитель BMW X5 M исполнил необдуманный манёвр и устроил небольшое ДТП.
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Вот второй и распереживался