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Отличная марка BMW! Жаль, что для многих, это диагноз

Отличная марка BMW! Жаль, что для многих, это диагноз

Автор:
02 сентября 2022 14:38
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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В подмосковных Мытищах водитель BMW X5 M исполнил необдуманный манёвр и устроил небольшое ДТП.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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10  комментариев
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5k
GROMOZEKA Час назад
Два голубка на хапятых ехали на случку, а фурщик их разлучил.
Вот второй и распереживался
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4k
Алекс Таворотов 10 минут назад
хуже киборгов на бмв, только их жены (пол не принципиален)
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270
Дима Новосельский Полчаса назад
Диагноз,как расшифровывается БМВ - Баранам Можно Всё...
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5k
Том Сойер Час назад
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5k
Hugo_RnD Час назад
"Смотри, как я умею! Никто так не умеет!"(с)
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48k
dima423 Час назад
Шамаич сцуко уже на бэхе...
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613
Жирный бот Час назад
Увидел обочину, не мог удержаться) надеялся на брачные игры с другим таким же
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3k
Илья Час назад
Пару раз пересмотрел, он в лес хотел уехать? Там его муж ждал?
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972
Шурман Час назад
Легкая царапка , на месте раскидают .
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Олег

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