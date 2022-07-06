Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя

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Два умника решили развернуться на пешеходном переходе, но с первого раза сделать задуманное не получилось.
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АНТИФИШКИ
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