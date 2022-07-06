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Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя

Разворот на пешеходном переходе и небольшое ДТП из Севастополя

Автор:
06 июля 2022 13:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   пешеходный перехлд   разворот   
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Два умника решили развернуться на пешеходном переходе, но с первого раза сделать задуманное не получилось.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   пешеходный перехлд   разворот   
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4  комментария
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7k
Колорад 2 часа назад
Сразу 3 водятла, в одно время, на одном переходе. Бинго!
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23k
MrGod 20 минут назад
А главный олень ещё в ДТП сделал и предъявить другим оленям он ни чего не сможет.
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14k
Александр 2 часа назад
Цирк с конями.
Хорошо что есть мотоцикл, сразу становится проще найти виновника.
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Спешат все... спешат... А куда?
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Олег

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