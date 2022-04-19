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Авария дня. В Краснодаре водитель BMW протаранил «ГАЗель»

Авария дня. В Краснодаре водитель BMW протаранил «ГАЗель» (4 фото + 2 видео)

Автор:
19 апреля 2022 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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На пересечении улиц Янковского и Северной 41-летний водитель автомобиля BMW 5-серии на огромной скорости буквально снес «ГАЗель». Пострадали водители обоих транспортных средств.
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Источник:

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Метки: BMW   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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Франц Лефорт Час назад
BMW- это диагноз!
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Олег

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