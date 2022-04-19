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На пересечении улиц Янковского и Северной 41-летний водитель автомобиля BMW 5-серии на огромной скорости буквально снес «ГАЗель». Пострадали водители обоих транспортных средств.
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В момент ДТП светофор на перекрёстке не работал, водитель BMW должен был пропустить «ГАЗель».
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По предварительным данным, водитель BMW был пьян.
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От сильного удара «ГАЗель» потеряла кузов.
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