«Нормально хайпанулся»: юный гонщик хотел выпендриться пред друзьями, но что-то пошло не так

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В Татарстане дагестанцы решили повыделываться на "четырнадцатой" и оказались в кювете.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Перед горой остановясь,
С коней измученных слезая,
Шумит."
Лермонтов М. Ю., Измаил-Бей, 1832