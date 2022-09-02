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«Нормально хайпанулся»: юный гонщик хотел выпендриться пред друзьями, но что-то пошло не так

«Нормально хайпанулся»: юный гонщик хотел выпендриться пред друзьями, но что-то пошло не так

Автор:
02 сентября 2022 14:03
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   видео   дтп   кювет   лихач   прикол   
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В Татарстане дагестанцы решили повыделываться на "четырнадцатой" и оказались в кювете.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   видео   дтп   кювет   лихач   прикол   
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18  комментариев
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29
lex lemin 2 часа назад
обезьяны [мат]*ие
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−152
Сигизмунд Лазаревич 10 секунд назад
жаль конечно, что не убилась обезьяна...
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10k
Seledochnik 2 минуты назад
Откуда у обезьян машины?
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70k
Доктор Джонс 7 минут назад
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84
Александр Шевченко Полчаса назад
Упëртость и упоротость
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−32
odinroc 36 минут назад
чурки. электорат пуйла первого ...
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6k
VL Час назад
Кто-то удивлён?
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3k
SandMANn Час назад
"Толпа джигитов удалая,
Перед горой остановясь,
С коней измученных слезая,
Шумит."
Лермонтов М. Ю., Измаил-Бей, 1832
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140
MAXIMUS Час назад
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38k
Александр Час назад
Ну вот нормальный хайп в кои то веки) Давай еще )
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2k
pinbalist 2 часа назад
Это можно смотреть вечно :)Пацаны ваще ребята. В следующий раз давайте посильнее.
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675
Lexx 2 часа назад
Куда им машину, пусть сперва управлять осликом научатся. А не трахать его.
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Неправильные даги какие-то.. Где красные мокасины? Кепки FBI?
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну тут комментировать, только портить
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