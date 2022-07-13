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Авария дня. В Санкт-Петербурге автомобиль разорвало на части от удара о бетонный столб

Авария дня. В Санкт-Петербурге автомобиль разорвало на части от удара о бетонный столб

Автор:
13 июля 2022 11:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   смертельное дтп   
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На Петергофском шоссе водитель Honda Civic устроил гонки с внедорожником Range Rover. Его последние секунды жизни заснял видеорегистратор.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   смертельное дтп   
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46  комментариев
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Никого с собой не забрал - неплохо.
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Дмитрий 3 минуты назад
На кой хрен так гнать по узкой извилистой и к тому же мокрой дороге?.....
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61
Человек Наблюдающий 5 минут назад
Чего ради? С кем тягаться? черепаха и гепард. Минус черепаха. Че все такие злые? Обогнал тебя рэнж и что? Пережить не смог
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22k
Владимир 8 минут назад
Как будто в зад подтолкнули.
Очень резко сорвался
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1k
DDM Полчаса назад
При свободной правой полосе водитель Civic-а принципиально ехал по левой. Ехал по правилам, ехал 60. Вопрос - почему не взял право, но это не суть важно, возможно там асфальт хуже, люки, колейность, просто любит слева ехать. Правил он точно не нарушал при этом. Range, скорее всего поморгал сзади, может сигналил, но потом спокойно объехал справа. И уже в момент обгона у Хондовода, как будто заклинило что-то. Вот только что он ехал и думал: "Да я имею право, да я 60, да тут скользко, да куда ты гонишь!", и тут же переключился в непущайку и догоняйку. Ну и догнал. Хорошо, что не забрал никого с собой.

А мог бы ехать дальше 60. Никто не возражал.
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61
Человек Наблюдающий DDM 4 минуты назад
Жил бы и жил.
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386k
Алексей Полчаса назад
молодец. обогнал
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10k
Сергей Попов Полчаса назад
Почему-то никакого сожаления у меня рег не вызывает.
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24k
Михаил Сметанкин 37 минут назад
Дайте угадаю - Хонда распил?
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7k
au3 38 минут назад
Жаль не удалось выслушать последнее слово, но так как вероятно это было "куррррва" - потеря невелика.
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−21
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
гоняться на цивике? Это явно какое-то умственное отклонение.
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72
Дмитрий 42 минуты назад
Ну че умно, водитель получил что искал, столбу премию
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1k
Mikhail K 46 минут назад
Как так могло занести на практически сухой дороге? Слишком сильно руль вывернул, по неопытности.
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6k
Алексей 46 минут назад
Ну хоть в столб, а не в людей.
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34
Артём 49 минут назад
Безумству храбрых - венки со скидкой...
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17
lex lemin 50 минут назад
самоликвидировался очередной сверхмозг
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10k
Андрей Ма-С 50 минут назад
что называется "закусил удила". Пока рендж не обогнал ехал по правилам а тут обиделся.
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1k
ФЫВАПРОЛ 51 минуту назад
Низенько пошел, к дождю наверное. Бедные деревья и столб.
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68
Максим Макашев 54 минуты назад
У рега - дебилизм головного мозга или он только по левой полосе привык ездить?
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2k
Трям 57 минут назад
Видео - смотреть только последние 5сек.
Где сварили - там и порвался.
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198
Филипп Преображенский Трям 37 минут назад
Точно. Все известные мне цивики - гнилые уперженные ведра с убитой электроникой. Этот, видать, не исключение.
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10k
кот базилий Час назад
Приятно так ветки в конце качались
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34k
Опаньки Час назад
штош
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