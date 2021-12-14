Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус

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В Майкопе 21-летний лихач за рулем отечественной "классики" ВАЗ врезался в попутно двигавшийся маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры.
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