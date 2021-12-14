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Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус

Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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В Майкопе 21-летний лихач за рулем отечественной "классики" ВАЗ врезался в попутно двигавшийся маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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12  комментариев
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2k
Алексей 2 часа назад
Надеюсь, поумнеет. После того, как оплатит ремонт автобуса и его простой.
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541
Сергей Викторович Полчаса назад
У водителя Жигулей мозг не пострадал.
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241
Георгий Давыдов Сергей Викторович 12 минут назад
В связи с отсутствием оного.
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541
Сергей Викторович Полчаса назад
Ну чего набросились. Видно же, красиво ехал, чутка не фортануло...
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7k
Tamdima 59 минут назад
Понравилась самоликвидация, несколько раз пересмотрел. Глушак у него хирова был прикручен.
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10k
Кыся 2 часа назад
Так хорошо прицепился. А за проезд оплатил?
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−43
detective 2 часа назад
лучше б прямиком под автобус залетел бы, и на дорогах было бы спокойней
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3k
Urlauber 2 часа назад
Хорошо ,что не убил ни кого….
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11k
The Dude 2 часа назад
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5k
Echo 2 часа назад
Так вот как утилизация выгладит
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