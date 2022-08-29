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Кегельбан из Калининграда: женщина на электросамокате сбила семью

Кегельбан из Калининграда: женщина на электросамокате сбила семью

Автор:
29 августа 2022 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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На улице Баранова женщина с девочкой ехала на электросамокате по пешеходной зоне и сбила семью из трёх человек. На ногах смог удержаться только отец семейства.

Источник:

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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13  комментариев
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8k
Б.Касторский Час назад
Въезжал мне в ногу электросамокат, удовольствие ниже среднего. Хромал неделю.
Почему люди такие глупые? Пешеходная зона, значит двигаться надо со скоростью пешехода либо спешиться. Так говорит закон. Куда спешат эти ишаки и почему считают, что им обязаны уступать дорогу?
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Баба на самокате - ужас на тротуаре. Они уже и тротуары терроризируют.
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7k
SuperTroll Полчаса назад
Баба на элктрохерне конечно дура...Но больше озадачил питух с пакетом, который вместо того что бы помочь девушке и детям за свою лапку держался и прыгал, как чмо...не такой уж там в ногу и сильный удар был.
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4k
GROMOZEKA 49 минут назад
Ездунья-Пецдунья
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987
Шурман Час назад
Когда уже эту хрень запретят , я недавно в море собирался , гараж подземный и чуть не сбили , урод после мата резко за двери спрятался , ну посигналь ты или бикни или скорость сбрось . К мото чеперам отдельные вопросы , зачем пердеть среди ночи . Я конечно поклонник этого но блин не мешайте людям спать . Короче старею
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Эта собака бешеная на самокате, чуть не откусила ахиллесова пяту отцу семейства. Как он на ногах удержался?
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15k
Александр 2 часа назад
Да обрушится весь гнев фишек на эту самокатчицу.
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8k
Ден 2 часа назад
В Росси появилась третья беда, самокат чики. Особый подвид дал, бёб, ов. Те кто так и не смог сдать на права, сели на самокаты
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233
Алексей Губин 2 часа назад
сТРАЙК ПОЧТИ
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