Кегельбан из Калининграда: женщина на электросамокате сбила семью

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На улице Баранова женщина с девочкой ехала на электросамокате по пешеходной зоне и сбила семью из трёх человек. На ногах смог удержаться только отец семейства.
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Почему люди такие глупые? Пешеходная зона, значит двигаться надо со скоростью пешехода либо спешиться. Так говорит закон. Куда спешат эти ишаки и почему считают, что им обязаны уступать дорогу?