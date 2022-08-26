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Выродки ночного города: мотоциклист сбил женщину и скрылся

Выродки ночного города: мотоциклист сбил женщину и скрылся

Автор:
26 августа 2022 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   хруст   
543
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На проспекте Обуховской Обороны в городе Санкт‑Петербурге мотоциклист пролетел на красный свет и сбил женщину. В кадр попал еще один "гонщик", который также игнорирует светофор.

Источник:

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Метки: авто   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   хруст   
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12  комментариев
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12k
P.F. 4 часа назад
Вся суть хруста: на красный пролететь, человека на "зебре" сбить, между рядами зеркало в авто сломать...
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Т.е. к авто которое проскочило так же на красный претензий никаких? Весело у вас тут...
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Эти упоротые на своих перделках задолбали капитально. Сейчас жарко, спать приходится с открытыми окнами и среди ночи на те, группа петушков пролетает с таким ревом что стекла в рамах вибрировать начинают. Реально это какие-то дебилы, раз не понимают что в городе они х_йню творят.
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1k
Василич 2 часа назад
Она не смотрела в зеркало! и поворотник тоже не мигал вроде...
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2k
O.Bender1 3 часа назад
и съе.бался, как самое последнее трусливое ЧМО!
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−109
HalloFreeSpace 3 часа назад
Дай бог здоровья , но вспомнилась песня Сектора Газа ... уж простите ...
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983
Шурман 4 часа назад
Рег молодец и в машину посадил и скорую вижу вызвали вот только номера как определить этих 2х дебилов ?
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