Выродки ночного города: мотоциклист сбил женщину и скрылся

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На проспекте Обуховской Обороны в городе Санкт‑Петербурге мотоциклист пролетел на красный свет и сбил женщину. В кадр попал еще один "гонщик", который также игнорирует светофор.
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АНТИФИШКИ
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они номерной знак вообще вешают ВНУТРЬ колесной арки
а большинство "спортов" - вообще без ГРЗ
либо внагляк грязью замазывают
исключительно агрессивные
наглые и откровенно акуевшие
.
когда "разматываются" - вот вообще ни капли не жалко
В Москве таких уже давно нет - кто без номеров ездит.