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Авария дня. В Красноярске мотоциклист врезался в столб

Авария дня. В Красноярске мотоциклист врезался в столб

Автор:
02 августа 2022 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На улице Дубровинского в Красноярске 36-летний водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и влетел в столб электроопоры. Байкер скончался до приезда скорой помощи.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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30  комментариев
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3k
GROMOZEKA 5 часов назад
Вообще приорист ни при чем.
Они оба перестраивались в один ряд из соседнего.
Двухколесный просто ездить не умел и уже не научится.
Человека жалко, но не надо на приору списывать его глупость
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111
Andrei 5 минут назад
Ждал байкеров, которые будут кричать в комментариях, что это столб виноват. А приору лишать прав надо, и не за то, что сделал что-то не так при манёвре, а потому что сам решил что его вины нет и уехал. Не ему было судить об этом, должен был остаться.
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16k
Toxictofa 2 часа назад
Двигался бы мот со скоростью потока - был бы живой.
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35k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Хруст - ещё тот ездюк, в шашечки играл. Начал тормозить, занесло байк, не удержап, хотя там и без торможения места было - хоть коня паси.
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569
Aleks 3 часа назад
А всего то , не летать в черте города, но хрустам трудно это соблюдать.
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1k
svarog19692007 5 часов назад
Приора практически уже перестроилась , когда "хруст" вылетел из за зади едущего авто , и тоже стал перестраиваться .Водитель авто ни как не мог его видеть
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734
basil pupkin 5 часов назад
Жалко, хруста, но если бы сохранял скоростной режим, был бы жив.
А приорист по сути не при делах.
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3k
Александр 6 часов назад
Ну и при чём тут водила приоры?
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10k
Алексей 6 часов назад
Я конечно все понимаю,но водила его не подрезал
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331
HalloFreeSpace 6 часов назад
Опять водила авто виноват ?
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331
HalloFreeSpace Fat Lynx 4 часа назад
но на ход аварии это вряд ли повлияло ...
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