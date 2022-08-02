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На улице Дубровинского в Красноярске 36-летний водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и влетел в столб электроопоры. Байкер скончался до приезда скорой помощи.
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Сотрудники ГИБДД выяснили, что к ДТП может быть причастен водитель автомобиля «Лада Приора». Его личность установили, он лишён водительских прав.
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Байкер ехал в защитной экипировке, но это его не спасло.
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Они оба перестраивались в один ряд из соседнего.
Двухколесный просто ездить не умел и уже не научится.
Человека жалко, но не надо на приору списывать его глупость
Я уже много раз тут писал что:
на таких НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ мотоциклах по городу в основном ездят кретины которые-
1) ездить не умеют
2) на мопеде учились или велосипеде
3) купили потому что думали что это красивый мот или круто.
ТАКАЯ МОТО-ТЕХНИКА не предназначена для езды по городу!
4) Угол поворота руля не позволяет на узком перекрёстке повернуть чтобы не выехать на встречную полосу! (поворот руля = 20 градусов - этого недостаточно для езды по городу)
5) минимум 2 года стажа вождения на высокой кубатуре нужно иметь чтоб просто сесть за руль СПОРТ БАЙКА. ( стаж на мопеде не считается)
ВСЕМ НЕПОЛНОЦЕННЫМ которые мечтают про мотоцикл из красивой картинки прочитайте это все 100 раз!
СПОРТ-БАЙК это не велосипед и не мопед! НЕ ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ!
этот мотоцикл не для езды по городу.
Как правило все такие кретины больше 1-го мото сезона не ездят.
на мотоцикле задний тормоз гораздо опаснее чем передний
Заметь, я не говорю, что мотоциклист не виновен, я лишь говорю, что приоровод виновен не меньше.
Тут встретились два дебила.
А приорист по сути не при делах.
Через секунду приора начнет маневр когда мотоцикл уже некоторое время едет в полосе... Достаточно было глянуть в зеркало перед маневром и два дурака не встретились бы.
2. При том, что он сел за руль лишенный прав.