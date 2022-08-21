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Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор

Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор

Автор:
21 августа 2022 15:00
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   дтп   жигули   молоток   сызрань   
2059
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Предистория этого конфликта осталась за кадром.

Под Сызранью не поделили дорогу два водителя. Один из них, схватившись за молоток, решил показать кто тут главный, но его оппонент предпочёл не вступать в долгий диалог и попытался избавиться от навязчивого мужчины.


 

Но владелец молотка был слишком настойчив и в попытке догнать своего обидчика совершил ДПТ, вылетев на полосу встречного движения. Чем всё это закончилось - смотрите сами.


Больше всего жалко водителя «Chevrolet». Как рассказали в полиции, авария произошла 20 августа в 15:10 на 877 км трассы М5 «Урал». Лихача с «Пятёрки» с различными травмами доставили в больницу.


Источник:

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Метки: авария   видео   дтп   жигули   молоток   сызрань   
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26  комментариев
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17k
Олег Час назад
У меня отец говорит про таких: "Хрен с ним, если сам разобъется, плохо то, что безвинных за собой утащить может..."
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163
Павел Емцов 8 минут назад
Там в слове больница 8 ошибок допустили, над слово морг писать
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7k
Trenzel2003 14 минут назад
-"Лихача с «Пятёрки» с различными травмами доставили в больницу."
Надеюсь ему как минимум половину травм добавили др. участники движения. Да и гайцы свою лепту внесли, надеюсь.
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6k
Shtoppi 19 минут назад
На пятере какой-то отбитый наглухо отморозок. Жаль что не в холодильник при больничке убыл. Дебил отыметый.
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21k
BiZ 21 минуту назад
в данном случае поьуй с чего началось. за такие игры надо сажать и отбирать права пожизненно.
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4k
Нескучный сад 24 минуты назад
Как-то сразу товарищ самоуспокоился) Прилёг так смирно на асфальте, ручонки свои сложил... Кстати, и от ремня синяков у него не останется)
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1k
Андрей Полчаса назад
Дебил, мля...
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−9
хохлома 38 минут назад
Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство [уважаемый чел, отец семейства, дабы избежать позора стать звездой интернета принял сознательное решение самовыпилиться выехав на встречку] путем ... систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего [молодые тролли вели себя явно вызывающе, снимая реакцию на видео] ... деяние, совершенное ... группой лиц по предварительному сговору или организованной группой [первый в роли водителя, вторая просто кинооператор от бога] ... наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет [бинго?]
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16k
Михаил Гривин 41 минуту назад
Ехал себе рег, никого не трогал - и вдруг БАЦ! - ни с того, ни с сего, на него начал кидаться водила тазика. Да еще и с молотком. Сколько таких историй вижу - почему-то всегда снимают с середины.
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1k
Иван 43 минуты назад
Это дитя гор еще и не пристегнут был. Красиво прилег на дороге вконце. Жаль ненадолго успокоился, а только до выздоровления
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1k
Алексей 46 минут назад
Автор интриган! Где завязка, развитие сюжета? Где раскрытие личности главного злодея? Разве можно пичкать только кульминацией и развязкой?
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30k
Ed 46 минут назад
не реанимировать
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11k
.Атеист. 47 минут назад
Ооо, да у таких ВУ навечно отбирать надо. Неважно что там те учудили, но вот так вот разборки дорожные устраивать это явно пациент психушки!
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100
MAX 49 минут назад
Получил своё
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−28
Andrey 51 минуту назад
на этого придурка немешало бы еще и заяву накатать , тем более что и видео есть !
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15k
Александр Час назад
Да уж, одним придурком меньше.
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5k
Дмитрий Час назад
Да тут психов то больше одного, судя по видео...Один самовыпилился...Что за нечленораздельные крики в конце?
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22k
albedo Час назад
Лихача с «Пятёрки» с различными травмами доставили в больницу.
=====================
Там его стоит кастрировать, чтобы успокоился.
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6k
Sanar Час назад
Красиво тюлень ласты сложил на дороге
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