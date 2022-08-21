Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор

Предистория этого конфликта осталась за кадром.
Под Сызранью не поделили дорогу два водителя. Один из них, схватившись за молоток, решил показать кто тут главный, но его оппонент предпочёл не вступать в долгий диалог и попытался избавиться от навязчивого мужчины.
Но владелец молотка был слишком настойчив и в попытке догнать своего обидчика совершил ДПТ, вылетев на полосу встречного движения. Чем всё это закончилось - смотрите сами.
Больше всего жалко водителя «Chevrolet». Как рассказали в полиции, авария произошла 20 августа в 15:10 на 877 км трассы М5 «Урал». Лихача с «Пятёрки» с различными травмами доставили в больницу.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе
- В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке
- Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик»
- В Сьерра-Леоне местные жители неудачно ограбили попавший в аварию бензовоз
- "Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак
Надеюсь ему как минимум половину травм добавили др. участники движения. Да и гайцы свою лепту внесли, надеюсь.
Хотя ездить на ВАЗ2105, которой лет 20 - тоже говорит об умственных способностях персонажа.
=====================
Там его стоит кастрировать, чтобы успокоился.