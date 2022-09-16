«Удаляй фото! Вызывай ментов!»: водитель напал на девушку-инспектора московского паркинга

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Наглый водитель накинулся с оскорблениями на девушку-инспектора, которая зафиксировала, что его автомобиль припаркован не по правилам, а номерные знаки были прикрыты.
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АНТИФИШКИ
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В жопу себе свою семью засунь, про.б.лядок.
И корыто свое туда же
А девченка молодец, стрессоустойчивость от агрессивных боровов на уровне
проблемы индейцев - шерифа не волнуют!
ПС А вообще, жаль, что результаты проверки тут не опубликуют
-А кто это? А че она снимает? Она по закону не имеет! Я не давал разрешения! Это не я! Все так делают! А пусть тогда и их штрафуют!
Когда таких засранцев просишь по-хорошему, в ответ только "идинауйля" и удаляются гордой походкой с видом альфа-самца, но как только менты за жабры берут, сразу же начинается "Я не я, опа не моя. Все так делают. Простите, пожалуйста, я не знал"