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«Удаляй фото! Вызывай ментов!»: водитель напал на девушку-инспектора московского паркинга

«Удаляй фото! Вызывай ментов!»: водитель напал на девушку-инспектора московского паркинга

Автор:
16 сентября 2022 12:52
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   авто   автохам   быдло   видео   конфликт   парковка   штраф   
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Наглый водитель накинулся с оскорблениями на девушку-инспектора, которая зафиксировала, что его автомобиль припаркован не по правилам, а номерные знаки были прикрыты.

Источник:

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Метки: ПДД   авто   автохам   быдло   видео   конфликт   парковка   штраф   
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22  комментария
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Ты из моей семьи 5 тысяч забираешь»

В жопу себе свою семью засунь, про.б.лядок.
И корыто свое туда же
А девченка молодец, стрессоустойчивость от агрессивных боровов на уровне
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71k
Viktor Минуту назад
Вот так надо с быдлом, немного не по теме, но так!

Ссылка www.youtube.com
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854
Tevet Минуту назад
главное вежливый
... пусть назад в свой аул едет , обезьяна черноокая и так далее , правда ?
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1k
АНДРЕЙ 8 минут назад
Надеюсь у девочки есть в друзьях крепкие ребята, которые смогут этому быдлу объяснить как нужно разговаривать.
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750
Олег 9 минут назад
а чо мурло то замазано?
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18k
Valiko 14 минут назад
ВУ аннулировать и к "психу" на повторный прием. Перевоспитается как по волшебству.
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24
Алекс 15 минут назад
мужик эвакуаторщик, поставил без оплаты авто, заклеил номерок...виноват, конечно, - быдло! но, как бы, - как похорошел масквабад при оленеводе! денег нет, но вы держитесь! гаражи снесли, платные парковки везде, человейники на каждую клумбу, программа "двор без машин", сужение дорожного полотна, бордюринг на бордюринг....даже, в День города, оленевод не сделал парковку бесплатной!!! зато веселился на открытии/закрытии чёртого колеса с вяликим фельдмаршалом, пока гибнут бойцы на фронте!!!
проблемы индейцев - шерифа не волнуют!
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−16
Thomsen Полчаса назад
Гы) Чмо в облёванной толстовке всухую девчонке проиграл. Аплодирую ей!
Ещё педерастню, паркующую свои грузовики в жилых зонах, надо иметь рублём и административками.
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6k
Андрей Мишкин Полчаса назад
А всё-таки зря запрещено показывать морды таких уродов. Нет уж, пусть все его товарищи, соседи и семья видят скотину во всей красе!
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33k
Korolev Полчаса назад
Фу таким быть...
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11k
кот базилий 39 минут назад
Манера разговора чисто быдлячья.
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141
Серега 54 минуты назад
Как по русски этот кавказец чисто говорит.
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10k
Олегbl4 Час назад
После приезда полиции.
-А кто это? А че она снимает? Она по закону не имеет! Я не давал разрешения! Это не я! Все так делают! А пусть тогда и их штрафуют!
Когда таких засранцев просишь по-хорошему, в ответ только "идинауйля" и удаляются гордой походкой с видом альфа-самца, но как только менты за жабры берут, сразу же начинается "Я не я, опа не моя. Все так делают. Простите, пожалуйста, я не знал"
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48k
dima423 Час назад
идиотина... взял и уголовку с пола подобрал))) во тупой
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19k
ЦСКА Час назад
К вечеру ждем видео от ОВД, со вселенским раскаянием и извинениями "семьянина"....
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6k
Том Сойер 2 часа назад
Это не водитель, это - пед.рила конченная.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Абыдна да!!! ....Думал он заплачет!!!
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−12
Zalt 2 часа назад
Вот скотина.
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6k
Roman 2 часа назад
Козлина мерзкая.
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