И пусть весь мир подождет»: «яжемать» припарковалась на встречной полосе, чтобы отвести детей в школу

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В Твери автомобилистка припарковалась на встречной полосе, перегородив проезд, и спокойно повела детей в школу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну либо выкрутить золотники и положить их на капот...
А то так вот дождаться ее обратно и гнать задом до перекрестка
Официально, как положено
собственно, ОБЬЕХАТЬ МАДАМ, НЕ НАРУШИВ ПДД, ТЕПЕРЬ НЕВОЗМОЖНО
и ушлый экипаж ДПС через 100 метров будет оформлять вам "сплошную", не моргнув глазом.
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не мадам, а именно вам......
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