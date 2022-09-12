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И пусть весь мир подождет»: «яжемать» припарковалась на встречной полосе, чтобы отвести детей в школу

И пусть весь мир подождет»: «яжемать» припарковалась на встречной полосе, чтобы отвести детей в школу

Автор:
12 сентября 2022 12:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   женщина за рулем   парковка   яжемать   
961
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1
В Твери автомобилистка припарковалась на встречной полосе, перегородив проезд, и спокойно повела детей в школу.

Источник:

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Метки: авто   автохам   видео   женщина за рулем   парковка   яжемать   
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19  комментариев
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10k
*Сергей* Час назад
В гаи надо отправить а не на фишки.
Ну либо выкрутить золотники и положить их на капот...
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10k
Ivan Полчаса назад
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6k
sumrаknn 39 минут назад
Надо было начать объезжать машину и притереться углом бампера (без выезда на встречку). Дтп. Бамперы поцарапаны. Ей - лишение и штраф. Или урегулирует на месте путем нехилой суммы.
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5k
GROMOZEKA Час назад
Жаль, что у автора видео не было времени.
А то так вот дождаться ее обратно и гнать задом до перекрестка
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3k
Григорий 2 часа назад
колёса спустить, лобаш на крепкость испытать, эвакуатор с гайцами позвать, зачем снимать и показывать своё терпильское нутро?
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−31
Thomsen 2 часа назад
Бл*дь, ну реально ох*евшее существо. Лишить её прав к херам, пусть на автобусе возит.
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78
Sata33 2 часа назад
клиника ...
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29k
Volga_34 2 часа назад
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2k
pinbalist 2 часа назад
За то время, пока она отводит детей в школу - легко можно успеть выкрутить ниппель в каждом колесе.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, так она же "аварийку" включила! Значит, можно парковаться где хочешь. ("ПДД" п.8.1)
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95
topersk Борис Карабанов Час назад
только треугольник выставить забыла. Значит аварийка не считается
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6k
Roman 2 часа назад
Если не лень съездить в ГИБДД минут на 30, то можно попробовать продавить штраф в 5000.
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95
topersk Жирный бот Час назад
а если каждый раз по 5 тысяч, а ей время тратить на уплату, а позор когда их будет больше 3-х уже..... Вы не дооцениваете коллективные действия.
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