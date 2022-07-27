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Этот Mercedes-Benz Pagoda доказывает, что Pininfarina может улучшить любой дизайн

Этот Mercedes-Benz Pagoda доказывает, что Pininfarina может улучшить любой дизайн

Автор:
27 июля 2022 11:02
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Mercedes Pagoda   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Нет, ваши глаза вас не обманывают: это более широкая и длинная версия изящного Mercedes 230SL. Эта немецкая классика, разработанная Pininfarina, вероятно, вызовет настоящий ажиотаж на аукционе в Пеббл-Бич 20 августа.

Источник:

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Метки: Mercedes Benz   Mercedes Pagoda   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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HalloFreeSpace Час назад
Pininfarina... ясен перец )
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