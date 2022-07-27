Этот Mercedes-Benz Pagoda доказывает, что Pininfarina может улучшить любой дизайн

«Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря, и веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась…» ©



Цитата из замечательного художественного фильма 1997 года «Достучаться до небес» приведена не просто так! Дело в том, что в 1963 году, когда на автосалоне в Женеве дебютировал Mercedes-Benz 230SL «Pagoda», сыгравший в знаменитом фильме заметную роль, как раз начиналась жизнь у дизайнера Тома Тьярды. Американец, создавший такие красивые автомобили как Ferrari 365 California, De Tomaso Pantera и Fiat 124 Spider, только утроился во всемирно известно итальянское ателье Pininfarina и жаждал громко заявить о себе!