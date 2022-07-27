Этот Mercedes-Benz Pagoda доказывает, что Pininfarina может улучшить любой дизайн

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Нет, ваши глаза вас не обманывают: это более широкая и длинная версия изящного Mercedes 230SL. Эта немецкая классика, разработанная Pininfarina, вероятно, вызовет настоящий ажиотаж на аукционе в Пеббл-Бич 20 августа.
У петролхэдов "Достучаться до небес" - это, в первую очередь, Mercedes-Benz 230SL небесно-голубого цвета
«Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря, и веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась…» ©
Цитата из замечательного художественного фильма 1997 года «Достучаться до небес» приведена не просто так! Дело в том, что в 1963 году, когда на автосалоне в Женеве дебютировал Mercedes-Benz 230SL «Pagoda», сыгравший в знаменитом фильме заметную роль, как раз начиналась жизнь у дизайнера Тома Тьярды. Американец, создавший такие красивые автомобили как Ferrari 365 California, De Tomaso Pantera и Fiat 124 Spider, только утроился во всемирно известно итальянское ателье Pininfarina и жаждал громко заявить о себе!
Цитата из замечательного художественного фильма 1997 года «Достучаться до небес» приведена не просто так! Дело в том, что в 1963 году, когда на автосалоне в Женеве дебютировал Mercedes-Benz 230SL «Pagoda», сыгравший в знаменитом фильме заметную роль, как раз начиналась жизнь у дизайнера Тома Тьярды. Американец, создавший такие красивые автомобили как Ferrari 365 California, De Tomaso Pantera и Fiat 124 Spider, только утроился во всемирно известно итальянское ателье Pininfarina и жаждал громко заявить о себе!
При первом взгляде можно подумать, что у вас что-то с глазами! "Пагода" выглядит также, но по другому...
Оригинальный Mercedes-Benz 230SL «Pagoda» - один из красивейших автомобилей в истории, хотя на момент дебюта родстер понравился далеко не всем и молодой Тьярда обратился к боссам Mercedes-Benz с просьбой предоставить ему автомобиль в целях демонстрации своего видения идеального дизайна. В Mercedes-Benz решили дать молодому и амбициозному дизайнеру шанс и согласились. К слову, оригинальный дизайн 230SL создал Поль Брак - француз по национальности. Интернационализм в действии!
Первым делом была установлена стационарная крыша («Pagoda» предлагалась с мягким складным верхом или съемным жестким), автомобиль стал чуть шире и длиннее, а также более итальянским что-ли… Хотя каких-либо откровений предложено не было! Вариант Тома Тьрды демонстрировался на выставках, где собирал восторженные отзывы публики и заказы от потенциальных клиентов, но серийного производства не случилось, а единственный экземпляр был продан газетному магнату из Германии. Автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, его перекрашивали, но впоследствии у одного из владельцев хватило ума отреставрировать уникальный SL в оригинальном виде.
Ну а поскольку главные слова у коллекционеров автомобилей - это «первый», «последний» и «единственный» оценивается этот SL примерно в 1 000 000 долларов, при том что хорошую оригинальную «Pagoda» можно приобрести в Европе или Америке в 10 раз дешевле.
Источник:
АНТИФИШКИ
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