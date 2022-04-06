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Сообщество Автомир 9387 постов • 762 подписчика подписаться
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Редкое купе Mercedes-Benz 1960 года выпуска и соответствующий прицеп выставили на продажу

Редкое купе Mercedes-Benz 1960 года выпуска и соответствующий прицеп выставили на продажу (20 фото)

Автор:
06 апреля 2022 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   кемпер   олдтаймер   ретро авто   
346
20
Немецкий автомобильный дилер Mechatronik продает великолепный автомобиль - это потрясающий Mercedes-Benz 220SE Ponton 1960 года. И чтобы подсластить сделку, к классическому купе прилагается соответствующий небесно-голубой трейлер.
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Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   кемпер   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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84
чахлик невмерущий Полчаса назад
Крутая игрушка..Надо брать!
Сколько в рублях?
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23k
Ego sum qui sum Час назад
красавец
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