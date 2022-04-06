Редкое купе Mercedes-Benz 1960 года выпуска и соответствующий прицеп выставили на продажу

Модели семейства W128, выпускавшиеся с 1958 по 1960 год, сами по себе редкие: их общий объём выпуска (седана, купе и кабриолета) составил 2916 штук, из которых только 830 машин были двухдверными. За характерный дизайн передних и задних крыльев их называли «Понтонами».