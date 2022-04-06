Редкое купе Mercedes-Benz 1960 года выпуска и соответствующий прицеп выставили на продажу

346
20
Немецкий автомобильный дилер Mechatronik продает великолепный автомобиль - это потрясающий Mercedes-Benz 220SE Ponton 1960 года. И чтобы подсластить сделку, к классическому купе прилагается соответствующий небесно-голубой трейлер.
Модели семейства W128, выпускавшиеся с 1958 по 1960 год, сами по себе редкие: их общий объём выпуска (седана, купе и кабриолета) составил 2916 штук, из которых только 830 машин были двухдверными. За характерный дизайн передних и задних крыльев их называли «Понтонами».
Купе оснащено 2,2-литровым 115-сильным рядным шестицилиндровым мотором. Пробег составляет 58 тысяч километров, однако автомобиль, вероятно, реставрировали — он выглядит почти как новый.
×
×
Жилой прицеп Austermann Type Knospe-K тоже редкий: всего было сделано 1300 таких. При этом считается, что выставленный на продажу экземпляр один из последних, существующих на сегодняшний день.
Трейлер схож с двухдверкой не только внешне, но и по оформлению интерьера. Кожаные диваны трансформируются в спальное место, в салоне имеются также большой шкаф, набор ящиков и столик для приготовления пищи.
Стоимость пары — 119 тысяч евро.
Стоимость пары — 119 тысяч евро.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как выглядит Mercedes-Benz простоявший в сарае больше 50 лет?
- Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года Пола Маккартни продан на аукционе
- Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Стива МакКуина 1972 года выставлен на продажу
- Mercedes-Benz 450 SEL 1980 года, принадлежавший певцу U2 Боно
- Mercedes-Benz 190SL — элегантный, модный и спортивный двухместный автомобиль прошлого столетия
19
Понравилось19
Новости партнёров
Сколько в рублях?