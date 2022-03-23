Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Стива МакКуина 1972 года выставлен на продажу

160
35
2
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 1972 года выпуска, когда-то принадлежавший знаменитому гонщику и киноактёру Стиву МакКуину, в настоящее время выставлен на аукцион Bring a Trailer.
Восемь лет с момента выпуска он принадлежал Стивену МакКуину. Сейчас за раритет, переживший в начале 2010-х комплексную реставрацию, предлагают только 70 тысяч долларов.
Mercedes-Benz выпускала роскошный седан в период с 1968 по 1972 годы, собрав немногим более 6,5 тысячи экземпляров. Таким образом, Стивен МакКуин владел одним из последних автомобилей, сошедших с конвейера. Mercedes-Benz 300 SEL оснащали 6,3-литровым V8, развивавшим 250 л.с. Это позволяло большому седану ускоряться до 100 км/ч на уровне многих спорткаров того времени — за 6,3 секунды.
В 2012 году седан перевезли в Германию, где его реставрацией занималась местная компания Kienle Automobiltechnik. Утверждается, что работы по восстановлению обошлись в 125 тысяч евро — за эти деньги были, к примеру, отремонтированы кузов, электропроводка, пневматическая подвеска и тормозная система, а также полностью обслужен двигатель.
Судя по фото, некоторые нюансы отделки автомобиля реставраторы оставили нетронутыми ради сохранения аутентичности исторического экземпляра — например, кожу на ковшеобразных сиденьях. Передняя панель седана отделана натуральным деревом, а в оснащение входят кассетная магнитола Becker с радиоприёмником и кондиционер. Кроме того, автомобиль сопровождается документами, подтверждающими его первую регистрацию за фирмой Solar Production — кинокомпанией Стива МакКуина.
Аукционисты утверждают, что продавцу, выставившему седан на торги, он принадлежит с 2015 года. Однако в 2021 году компания San Francicso Sport Cars уже публиковала объявление о продаже этого автомобиля — тогда его оценили в 299 995 долларов. На данный момент на сайте компании заявлено, что автомобиль продан.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Mercedes-Benz 450 SEL 1980 года, принадлежавший певцу U2 Боно
- Один из двух Mercedes-Benz 300 SL Gullwings 1955 года в темно-сером цвете «Dunkelgrau»
- Как выглядит Mercedes-Benz простоявший в сарае больше 50 лет?
- 69-летний кабриолет Mercedes-Benz, который почти всю жизнь принадлежал одному владельцу
- Mercedes-Benz 500 SEL Lorinser 1985 года Пола Маккартни продан на аукционе
10
Понравилось10
Новости партнёров