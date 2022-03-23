Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Стива МакКуина 1972 года выставлен на продажу

Аукционисты утверждают, что продавцу, выставившему седан на торги, он принадлежит с 2015 года. Однако в 2021 году компания San Francicso Sport Cars уже публиковала объявление о продаже этого автомобиля — тогда его оценили в 299 995 долларов. На данный момент на сайте компании заявлено, что автомобиль продан.