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Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Стива МакКуина 1972 года выставлен на продажу

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Стива МакКуина 1972 года выставлен на продажу (35 фото + 2 видео)

Автор:
23 марта 2022 09:37
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 1972 года выпуска, когда-то принадлежавший знаменитому гонщику и киноактёру Стиву МакКуину, в настоящее время выставлен на аукцион Bring a Trailer.

Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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