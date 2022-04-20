Этот 50-летний Mercedes W114 родом из тех времен, когда предполагалось, что автомобили должны служить вечно

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Представленный на фото Mercedes-Benz W114, который вскоре будет выставлен на продажу специализированным дилером в Польше, является свидетельством надежности и вневременного дизайна немецкого автопроизводителя.
Автомобили вроде этого остаются полностью работоспособными даже спустя пять десятилетий после того, как сошли с конвейера, и доказывают, что в далёких 70-х машины строились, чтобы прослужить намного дольше нынешних поделок с коротким производственным циклом, иногда переживая своих изначальных владельцев.
Представленная на снимках модель — W114 серии 230.6, выпускавшаяся между 1973 и 1976 годами. Это классический четырёхдверный седан работы Поля Брака с вертикально расположенными фарами, большой решёткой и культовой «теплицей» (так обычно называют прозрачную часть кузова выше поясной линии). Всё щедро сдобрено блестящим хромом.
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Говорят, автомобиль всё время принадлежал одной семье, чем отчасти объясняется его безупречное состояние для такого возраста. Он преодолел 145 000 километров (90 000 миль) с тех пор, как выехал за ворота дилерского центра в 1970-х, и снабжён сотнями страниц с подробной сервисной документацией.
В объявлении говорится, что W114 «всё ещё нуждается в обслуживании», включая полировку и уборку салона, но состояние очень хорошее, учитывая год выпуска и показания одометра. На корпусе нет следов, вмятинок или царапин, а хром по-прежнему сияет как новый. Интерьер выглядит классно и дорого — с прозрачным люком, светлой обивкой на удобных сиденьях и контрастной панелью приборов.
Шильдик 230 на корме свидетельствует о том, что под капотом скрывается 6-цилиндровый бензиновый мотор объёмом 2.3 литра, работающий вкупе с автоматической коробкой передач и приводящий в движение задние колёса. Начинка порядком устарела, но доказала свою долговечность, проехав сотни тысяч километров в подобных автомобилях, которые часто использовались в качестве такси.
Седан W114 и купе W115 выпускались в промежутке между 1968 и 1976 годами, став прародителями E-класса. Как и последовавший за ними W123, W114 прославился своей надёжностью: многие из почти 2 миллионов экземпляров, выпущенных на заводе Mercedes-Benz, бодро колесят по улицам городов и сегодня. Цена на данный экземпляр не уточняется, но можно быть уверенными в том, что новый владелец будет дорожить им ещё многие годы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пусть такие прекрасные автомобили останутся уделом эксцентричных богачей, которые могут себе позволить держать парк и выезжать пару раз в год, что бы похвастаться. Обычному человеку нужен современный автомобиль, способный довезти из пункта А в пункт Б.