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Этот 50-летний Mercedes W114 родом из тех времен, когда предполагалось, что автомобили должны служить вечно

Этот 50-летний Mercedes W114 родом из тех времен, когда предполагалось, что автомобили должны служить вечно (15 фото)

Автор:
20 апреля 2022 09:48
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Представленный на фото Mercedes-Benz W114, который вскоре будет выставлен на продажу специализированным дилером в Польше, является свидетельством надежности и вневременного дизайна немецкого автопроизводителя.
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Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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5  комментариев
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92
Жирный бот 2 часа назад
Хорошие авто делали раньше) правда как то мало проехал) Я на 4-5 лет 150 тыс накатываю
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22k
Inter 11 минут назад
что за робот-пылесос в багажнике??
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 21 минуту назад
Сейчас налетят (ну как налетят, в таких постах мало посетителей, не голая жопа же и не драка быдла) "специалисты" и расскажут, что именно те автомобили и есть настоящие. Не соглашусь. Раньше действительно ресурс был много выше. Хорошо следишь? Она и сейчас поедет. Но как? Кто-нибудь из фантазеров ездил на старом автопроме? Никакого комфорта и дополнительных помощников. Сейчас самая дешевая КИА будет лучше на дороге и безопасней. Но почему? Потому что инновации! Электроника и прочая ересь. Но в ней то и главная проблема, она устаревает и слишком сложная для долгой службы. А если устаревает это, значит нет необходимости и сам кузов делать "на века".
Пусть такие прекрасные автомобили останутся уделом эксцентричных богачей, которые могут себе позволить держать парк и выезжать пару раз в год, что бы похвастаться. Обычному человеку нужен современный автомобиль, способный довезти из пункта А в пункт Б.
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