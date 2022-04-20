Этот 50-летний Mercedes W114 родом из тех времен, когда предполагалось, что автомобили должны служить вечно

Седан W114 и купе W115 выпускались в промежутке между 1968 и 1976 годами, став прародителями E-класса. Как и последовавший за ними W123, W114 прославился своей надёжностью: многие из почти 2 миллионов экземпляров, выпущенных на заводе Mercedes-Benz, бодро колесят по улицам городов и сегодня. Цена на данный экземпляр не уточняется, но можно быть уверенными в том, что новый владелец будет дорожить им ещё многие годы.