Авария дня. «Жигули» несколько раз перевернулись на кольцевой в Петербурге

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На внутренней стороне КАД у съезда на Софийскую улицу водитель фуры при перестроении задел «Жигули» четвертой модели. Развернувшись на 360 градусов, «Жигули» задели Kia Optima, а затем несколько раз перевернулись.
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Водителя «Жигулей» увезли в НИИ им. Джанелидзе, где врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом нескольких позвонков, ушибы и гематомы.
Момент столкновения
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Присутствует ненормативная лексика!
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Последствия ДТП
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АНТИФИШКИ
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