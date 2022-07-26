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Авария дня. «Жигули» несколько раз перевернулись на кольцевой в Петербурге

Авария дня. «Жигули» несколько раз перевернулись на кольцевой в Петербурге

Автор:
26 июля 2022 13:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На внутренней стороне КАД у съезда на Софийскую улицу водитель фуры при перестроении задел «Жигули» четвертой модели. Развернувшись на 360 градусов, «Жигули» задели Kia Optima, а затем несколько раз перевернулись.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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13k
Jearom 2 часа назад
бл..как ему руку-то не отрвало?
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2k
ProstoBoBka Час назад
Вот что сложного водителю фуры поставить дополнительное зеркало для мёртвой зоны?! Стояло бы это зеркало, увидел авто и ехали бы все дальше по своим делам!
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146
Алексей ProstoBoBka 36 минут назад
И зеркала стоят и на некоторых грузовиках камеры с монитором, пользуются не все..
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10k
Андрей Ма-С Час назад
там рука в фарш наверное превратилась
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alexis Час назад
Ещё один знак- не едь в левой полосе если другие свободны.
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Олег

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