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Около четырех часов утра на Большом Каменном мосту водитель автомобиль Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
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Водитель автомобиля Toyota с травмами госпитализирован.
По предварительным данным, погибший водитель Datsun находился в нетрезвом состоянии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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