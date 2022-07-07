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Авария дня. Смертельное ДТП на Большом Каменном мосту в Москве

Авария дня. Смертельное ДТП на Большом Каменном мосту в Москве

Автор:
07 июля 2022 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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Около четырех часов утра на Большом Каменном мосту водитель автомобиль Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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13  комментариев
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6k
ZORRO 3 часа назад
жалко что скончались, лучше бы остались живы, что бы было кого посадить и с кого высчитывать на ремонт. кстати - кто в курсе - можно ли вчинять иск за ущерб к наследникам? ( если они есть и есть чего наследовать)
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2k
ProstoBoBka Час назад
Слова летчика были "Смотри, как могу....."
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22k
Inter 2 часа назад
Башкиры,ладно хоть сами выпилились..
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16k
Toxictofa 2 часа назад
Вот уж точно, что вылетел.
Слава богу, что в крузак и водила его жив. Здоровья ему.
Двумя утырками меньше.
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Олег

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