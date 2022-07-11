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Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом под Тулой

Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом под Тулой

Автор:
11 июля 2022 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На трассе между Тулой и Новомосковском 60-летний водитель Peugeot Boxer при выезде на главную дорогу не уступил мотоциклу Suzuki.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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19  комментариев
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Классика. Расстояние до гиперзвукового снаряда высокоточного оружия, увы, адекватно оценить не удалось. Точно в цель! Правильно, при такой динамической энергии и взрывчатка не нужна. Последствия хлеще чем от гранатомёта - половина автомобиля превращена в крошку.
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17k
scorpick 13 минут назад
Как-то на симферопольке решили попробовать разогнать камри. При 180 уже страшно. Где-то далеко впереди фура. Почти точка. Считаешь до двух и уже можешь прочитать номер. Случись чего, и человек просто не успеет среагировать. Хрустящие любители скорости не понимают этого.
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17k
Dr.CrAzY 24 минуты назад
выпилился...
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212
Константин 42 минуты назад
26 лет... соблюдайте, люди, скоростной режим!
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
Дарвин уже в курсе.
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−7
Mirza Час назад
Мотоцикл это оружие точеччная..
Убивает дебил.
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70k
Viktor 2 часа назад
Бля, низко летел!

Ссылка www.youtube.com
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3k
sers 2 часа назад
Пуля дура! На такой скорости у него не было шансов спастись.
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12k
Eltiftel 2 часа назад
главное, что люди не пострадали
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11k
P.F. 2 часа назад
Нехило Пыжу морду разворотил. Интересно, какая скорость была у хруста?
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Александр 2 часа назад
Слепошарый опять ничего не видит. Включил поворотник и пофиг.
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Олег

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