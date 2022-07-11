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На трассе между Тулой и Новомосковском 60-летний водитель Peugeot Boxer при выезде на главную дорогу не уступил мотоциклу Suzuki.
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Убивает дебил.
Получается мотоцикл на расстоянии в 40 метров для тебя видится как точка. Ты бы к окулисту обратился
Если не можешь сопоставить два эти показателя, то не надо выезжать на дорогу.