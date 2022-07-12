FISHKINET
Сообщество Аварии 5726 постов • 507 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Водителю повезло избежать столкновения вырулив в кювет

Водителю повезло избежать столкновения вырулив в кювет

Автор:
12 июля 2022 13:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   повезло   подрезал   ушел от столкновения   
505
1
1
На Минском шоссе автомобилист на белом «Рав4» совершал разворот и едва не устроил серьёзное ДТП. Автору ролика удалось избежать столкновения, съехав в кювет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   повезло   подрезал   ушел от столкновения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70k
Viktor 2 часа назад
Канешн, видишь непонятку на дороге - дави на газ, чтобы побыстрее узнать в чём дело!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Борис Карабанов 11 минут назад
Слава Богу, что рег не придерживался понятия "Тормози и бей в своей полосе"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
633
vadimbar 13 минут назад
Эх, нужно было, чтобы оба рогатых парнокопытных нашли друг друга и на некоторое время бы взаимоуничтожились. После этого оба аккуратнее проезжали бы перекрёстки, без разницы, на главной или нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 52 минуты назад
выезжавшая фура поперек дороги самое то что бы газку поддать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
GROMOZEKA Час назад
«Где этот питор»- вопрошает регистратор.
Да ты в зеркало посмотрись, для начала.
Ездун блин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
satra 2 часа назад
Все так.
Водителю белого кроссовера не помешает в храм сходить, свечку Николаю Чудотворцу за здравие рега поставить.
И головой думать почаще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium 2 часа назад
Рег тоже хорош. Летит так, как будто у него в запасе еще 8 жизней есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

351397



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох
Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох
Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд
Джонни Депп внёс пожертвования больным детям вместо Эмбер Хёрд
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Особенные стены, ставшие городскими и мировыми достопримечательностями
Особенные стены, ставшие городскими и мировыми достопримечательностями
Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда
Мужчина поругался с 11-летним мальчиком и столкнул его с велосипеда
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#кино#природа#СССР#дети#знаменитости#сатира
#Юмор#животные#история#в мире#Россия#автомобили#шоу бизнес#дтп#комментарии#США
#факты#картинки#подборка#интересно#Приколы#сарказм#автомир#забавно#птицы#Ynews
Забавные ситуации, которыми небо полнится Забавные ситуации, которыми небо полнится В Чувашии пьяный водитель пролетел между двумя столбами и врезался в забор частного дома В Чувашии пьяный водитель пролетел между двумя столбами и врезался в забор частного дома В Нижнем Тагиле водитель легковушки подрезал мотоциклиста В Нижнем Тагиле водитель легковушки подрезал мотоциклиста Водитель «Лансера» вылетел с дороги на бордюр и теперь винит во всём другого автомобилиста Водитель «Лансера» вылетел с дороги на бордюр и теперь винит во всём другого автомобилиста Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах «Акробатическое» ДТП на севере Москвы «Акробатическое» ДТП на севере Москвы

На что жалуетесь?

Вернуться