Водителю повезло избежать столкновения вырулив в кювет

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На Минском шоссе автомобилист на белом «Рав4» совершал разворот и едва не устроил серьёзное ДТП. Автору ролика удалось избежать столкновения, съехав в кювет.
Разворачивающийся вслепую, конечно хорош, но и водителю с регистратором стоило притормозить заранее.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да ты в зеркало посмотрись, для начала.
Ездун блин
Формально невиновен, по сути дуралей торопящийся как на пожар.
Водителю белого кроссовера не помешает в храм сходить, свечку Николаю Чудотворцу за здравие рега поставить.
И головой думать почаще.