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Наглому таксисту из Нижнего Новгорода объяснили, что нужно уважать других на дороге

Наглому таксисту из Нижнего Новгорода объяснили, что нужно уважать других на дороге

Автор:
17 июня 2022 14:53
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   наглость   разборки   такси   таксист   
2871
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Таксит решил, что он умнее всех и не захотел стоять в очереди перед ж/д переездом. Водитель "четырнадцатой" объяснил ему, что так поступать нехорошо.

Источник:

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Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   наглость   разборки   такси   таксист   
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25  комментариев
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1k
Геннадий Час назад
таксист урод и это не обсуждается, но когда выскакиваешь вот так с битой будь готов о3,14здюлиться своей же битой.
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1k
Довер Иванович Минуту назад
Таксисты это новая порода гнид. В Нижнем они постоянно так ездят.
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11k
El Niño 3 минуты назад
Вряд ли урок усвоен. Эти животные знают только язык грубой физической силы. На машины им плевать, на других участников движения плевать, на клиентов тоже плевать. Так что остаются штрафы и телесные повреждения.
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9k
Hunson Abadeer 6 минут назад
очень доходчиво
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888
Nick 17 минут назад
А я таксистов всегда пропускаю. Да и вообще не парюсь насчёт впустить в ряд. Для меня это пыль. Для сопливых - ущемление. Значит не уверены в себе.
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9k
Сол Гудман 19 минут назад
как говорится на каждую хитрую задницу найдётся болт с резьбой
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
у него же сплошная, лишения прав, видео в ГИБДД отправляешь и всё, чувак без работы на полгодика, а с битой выскакивать можно самому оказаться за решеткой
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46k
Элек Мек Полчаса назад
На этом переезде постоянно всякое м.у.д.а.ч.ь.ё щемится пролезть вперед.
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2k
Игорь 37 минут назад
К сожалению - очень часто таких ушлепков "сердобольные" пропускают. От этого и наглость растет.
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5k
hhwost 39 минут назад
что-то странное в коментах происходит.
а где обычное "будь умнее - будь терпилой", "3д - дай дорогу дураку" и тому подобное? что, политика сайта поменялась?
что случилось то?
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10k
кот базилий 42 минуты назад
Дружно не пустили гниду.
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32k
a.fey 51 минуту назад
Значит Убер из России не ушел.
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28k
Aqueronte Час назад
Железный аргумент всегда доходчивее простых слов
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2k
Nyash Час назад
Быдло встретило на дороге быдло.
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7k
Борис Карабанов Час назад
Нда, картина обыденная и картина удручающая, как и отношение к этой картине общества. Безнадёга.
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3k
Евгений Час назад
Номер есть, С795МА 152, видео есть, в ГИБДД и всё.
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15k
куджо 2 часа назад
Да ему только спросить
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