Наглому таксисту из Нижнего Новгорода объяснили, что нужно уважать других на дороге

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Таксит решил, что он умнее всех и не захотел стоять в очереди перед ж/д переездом. Водитель "четырнадцатой" объяснил ему, что так поступать нехорошо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а где обычное "будь умнее - будь терпилой", "3д - дай дорогу дураку" и тому подобное? что, политика сайта поменялась? что случилось то?
Потом будет спрос на наклейку "Могу ответить". Статистические подсчёты наклеек будут влиять на дорожную обстановку в целом.