Великолепный Lamborghini Countach, выпущенный к 25-летию марки, выставлен на аукцион

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Немногие автомобили в истории были столь же впечатляющими, как Lamborghini Countach. Он полностью изменил наше представление о том, каким может быть суперкар, когда дебютировал в 1974 году. Громкий и дерзкий, с экстравагантным экзотическим стилем.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за Lamborghini Countach 1989 года, сохранившийся в отличном состоянии. Добавляет ценности этому экземпляру также тот факт, что он принадлежит к юбилейной и заключительной серии 25th Anniversary. На момент написания заметки ставки достигли 738 тысяч долларов.
Новым автомобиль был заказан клиентом с Ближнего Востока, после провёл 10 лет в Канаде, а в 2015 году его купил житель Нью-Джерси, США. За 33 года суперкар проехал всего 11,5 тысячи километров. На долю нынешнего владельца пришлось лишь 10 из них.
Countach 25th Anniversary можно считать самой завершённой версией модели. От прежних модификаций юбилейная серия отличалась иным обвесом и улучшенной аэродинамикой в целом — в частности, за счёт изменения воздухозаборников в Lamborghini добились более эффективного охлаждения двигателя.
Как и предшествовавшая версия LP5000 Quattrovalvole, «юбилейка» получила 12-цилиндровый двигатель с увеличенным до 5,2 литра объёмом. Максимальная скорость машины составляет 295 км/ч. До завершения выпуска модели как таковой (в 1990 году) компания собрала 658 юбилейных экземпляров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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