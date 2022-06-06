FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9578 постов • 770 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Великолепный Lamborghini Countach, выпущенный к 25-летию марки, выставлен на аукцион

Великолепный Lamborghini Countach, выпущенный к 25-летию марки, выставлен на аукцион

Автор:
06 июня 2022 15:06
Сообщество : Автомир
Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   суперкар   
87
39
2
Немногие автомобили в истории были столь же впечатляющими, как Lamborghini Countach. Он полностью изменил наше представление о том, каким может быть суперкар, когда дебютировал в 1974 году. Громкий и дерзкий, с экстравагантным экзотическим стилем.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   суперкар   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Алексей 19 минут назад
Хм... При текущей ситуации,- настоящая машина богача. При цене бензина в Клифорнии $6.34 за галлон ($1,67 за литр или 103 рубля за литр), объеме бака 120 литров (32 галлона) и расходе 23 литра на 100 км (9,78 галлонов на 100 миль)...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14301



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это смерть движения Me Too": что на западе думают о победе Джонни Деппа в суде
"Это смерть движения Me Too": что на западе думают о победе Джонни Деппа в суде
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
События на Украине 5- 6 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Австралии жених испытал шок, увидев, что пряталось под платьем невесты
В Австралии жених испытал шок, увидев, что пряталось под платьем невесты
Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими фамилиями?
Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими...
Если потребление, то только такое
Если потребление, то только такое
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минуточку

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#фотографии#страна#СССР#подборка#забавно#сатира
#Юмор#история#в мире#сарказм#комментарии#США#фильм#кино#роль
#люди#интересно#факты#прикол#Приколы#Разное#аварии#милота#съемка
Если потребление, то только такое Если потребление, то только такое Взгляните на Lamborghini Countach 1985 года, который впервые помыли за 20 лет Взгляните на Lamborghini Countach 1985 года, который впервые помыли за 20 лет Этот Lamborghini Countach слишком дешевый, чтобы быть настоящим Этот Lamborghini Countach слишком дешевый, чтобы быть настоящим Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу Countach 21 века, выпущенный в честь 50-летия одной из самых знаковых моделей Lamborghini Countach 21 века, выпущенный в честь 50-летия одной из самых знаковых моделей Lamborghini Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера

На что жалуетесь?

Вернуться