«Капсула времени» за миллион долларов: Lamborghini Countach 1990 года проехал всего 250 километров с момента выпуска

449
40
Ожидается, что этот Countach будет продан за 1 миллион долларов, и у него все еще стоят оригинальные шины!
Lamborghini Countach является одной из самых востребованных машин среди автомобильных коллекционеров, и в конце января двадцать третьего фирма RM Sotheby’s выставит на торги один из таких суперкаров.
Речь идет о Countach 25th Anniversary Edition 1990 года. Это один из самых последних выпущенных экземпляров модели, серийное производство которой как раз было свернуто в тысяча девятьсот девяностом.
×
×
Кузов данного авто окрашен в черный цвет «Metallic Black», в то время как его салон отделан серой кожей. Будучи новым, он был отгружен дилеру «Clark Motor Company» из Огайо (США).
В автосалоне машину купил некий доктор из Детройта. Первому владельцу она досталась с пробегом 82 миль (138 км), но он и последующие хозяева на ней почти не ездили.
В настоящий момент пробег данного Lamborghini Countach составляет всего 155 миль (249 км). Более того, в период с 2010 по 2020 гг двухдверка находилась в распоряжении дилера и за это время накатала лишь 13 миль (20 км).
В эти годы она использовалась исключительно в качестве демонстрационной машины, которую заводили лишь от случая к случаю, чтобы проверить работоспособность техники.
К слову, отсутствие эксплуатации как таковой и бережный уход позволили сохранить на машине заводские покрышки Pirelli P Zero. Впрочем, если будущий покупатель таки решится ездить на машине, то комплект новой резины ему купить все же придется.
Без сомнения, это один из наиболее сохранившихся до наших дней экземпляров суперкара Countach. Новым такой авто стоил 275 000 долларов, а на грядущих торгах в Аризоне за него хотят выручить от $750 000 до $1 000 000 (51,4 — 68,5 млн руб).
В движение суперкар приводит «атмосферник» V12 5.2 мощностью 455 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.
Источник:
Ссылки по теме:
- Великолепный Lamborghini Countach, выпущенный к 25-летию марки, выставлен на аукцион
- Этот Lamborghini Countach слишком дешевый, чтобы быть настоящим
- Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу
- Безупречный Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole 1987 года выставлен на аукцион
- Второй из девяти родстеров Lamborghini Veneno продают "всего" за 9,5 миллионов долларов
Новости партнёров