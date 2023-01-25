«Капсула времени» за миллион долларов: Lamborghini Countach 1990 года проехал всего 250 километров с момента выпуска

Без сомнения, это один из наиболее сохранившихся до наших дней экземпляров суперкара Countach. Новым такой авто стоил 275 000 долларов, а на грядущих торгах в Аризоне за него хотят выручить от $750 000 до $1 000 000 (51,4 — 68,5 млн руб).