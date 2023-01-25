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«Капсула времени» за миллион долларов: Lamborghini Countach 1990 года проехал всего 250 километров с момента выпуска

«Капсула времени» за миллион долларов: Lamborghini Countach 1990 года проехал всего 250 километров с момента выпуска

Автор:
25 января 2023 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   суперкар   
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Ожидается, что этот Countach будет продан за 1 миллион долларов, и у него все еще стоят оригинальные шины!
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Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   суперкар   
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3  комментария
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Morder 2 часа назад
Кому это старое гамно нужно? Разве что музею..
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183
Fisher1979 Morder Час назад
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