Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера

Лимонно-желтый Lamborghini Countach LP 500 дебютировал на Женевском автосалоне весной 1971 года. Автомобиль красовался на стенде Bertone, так как Lamborghini заняла выжидающую позицию, оценивая реакцию публики, — и она не заставила себя долго ждать. Равнодушных к Кунташу не нешлось, а значит машину можно было запускать в серию. Жизненный путь LP 500 закончился в 1974-м: прототип разбили на английском полигоне MIRA во время сертификационных тестов, а затем, как говорят в Lamborghini, он исчез.