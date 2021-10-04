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Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера

Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера (5 фото + 2 видео)

Автор:
04 октября 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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В этом году Lamborghini отмечает 50-летие Countach, и помимо представленного суперкара ограниченного производства Countach LPI 800-4, они хотели сделать что-то особенное.

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Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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18k
Lesha86 2 часа назад
Добавлю несколько роликов с официального канала Lamborghini
Часть раз про салон
Ссылка www.youtube.com

Часть два-с про двигатель
Ссылка www.youtube.com

Часть три про кузов
Ссылка www.youtube.com


И итоговый ролик
Ссылка www.youtube.com
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3k
OLDer Полчаса назад
а начиналось все с тракторов...
представьте себе - спорткар "Беларусь" )))))
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