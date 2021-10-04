Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера

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В этом году Lamborghini отмечает 50-летие Countach, и помимо представленного суперкара ограниченного производства Countach LPI 800-4, они хотели сделать что-то особенное.
Отделение Polo Storico, которое занимается реставрацией исторических Lamborghini, воссоздало в металле самый первый Countach — прототип LP 500. Автомобиль по-настоящему уникален, так как демонстрирует оригинальный дизайн Марчелло Гандини. Это уже потом Кунташу приделали канонические расширители колесных арок и антикрыло, но изначально суперкар задумывался как нечто максимально простое и в то же время необычное.
Отправной точкой для Гандини во время работы над Countach стал Alfa Romeo Carabo (1968), прототип с клиновидным дизайном, двери которого открывались вверх и напоминали крылья жука-скарабея. Взяв за основу эту концепцию, в Bertone создали кузов высотой всего 102 сантиметра. Дизайн поражал своей простотой и нестандартностью, ну а словечко contacc (в переводе с пьемонтского — «чума» или «обалдеть»), частенько звучавшее в процессе постройки прототипа, в итоге стало именем модели.
Лимонно-желтый Lamborghini Countach LP 500 дебютировал на Женевском автосалоне весной 1971 года. Автомобиль красовался на стенде Bertone, так как Lamborghini заняла выжидающую позицию, оценивая реакцию публики, — и она не заставила себя долго ждать. Равнодушных к Кунташу не нешлось, а значит машину можно было запускать в серию. Жизненный путь LP 500 закончился в 1974-м: прототип разбили на английском полигоне MIRA во время сертификационных тестов, а затем, как говорят в Lamborghini, он исчез.
Спустя 50 лет отделение Polo Storico построило реплику LP 500, причем команда специалистов потратила несколько месяцев только на сбор материалов: первоначальных эскизов, чертежей, докладов с совещаний, фотографий и прочего. На основе этих данных, а также после 3D-сканирования хранящегося в Lamborghini прототипа LP 400, был сознал полноразмерный макет — всё это заняло около 2000 часов.
В основу новодела тоже легло шасси платформенного типа, а не трубчатая рама, что отличало LP 500 от серийного Countach. В Polo Storico использовали современные методы производства, тесно переплетенные с традиционным для 70-х годов прошлого века ручным трудом. Например, кузовные панели выколачивал вручную battilastra — так в Италии называют искусных слесарей-жестянщиков. Для механических узлов использовали оригинальные либо заново изготовленные запчасти. Шины предоставила компания Pirelli.
Шины Cinturato CN12 размерностью 245/60 R14 и 265/60 R14 воссоздали по архивным записям, хранящимся в Фонде семьи Пирелли. Фирма хоть и взяла современный состав, но полностью воспроизвела внешний вид и рисунок протектора. Когда пришла очередь красить машину, на помощь призвали американскую PGG, в архиве которой нашлись записи о жёлтом колере Giallo Fly Speciale.
Шины Cinturato CN12 размерностью 245/60 R14 и 265/60 R14 воссоздали по архивным записям, хранящимся в Фонде семьи Пирелли. Фирма хоть и взяла современный состав, но полностью воспроизвела внешний вид и рисунок протектора. Когда пришла очередь красить машину, на помощь призвали американскую PGG, в архиве которой нашлись записи о жёлтом колере Giallo Fly Speciale.
В общей сложности на реализацию проекта у Lamborghini Polo Storico ушло 25 тысяч часов. Машину строили по просьбе неназванного коллекционера с 2017 года, а её премьера состоялась сегодня на Конкурсе элегантности Вилла Д’Эсте, где прототип выступает в категории концепт-каров. О двигателе между тем не говорится ни слова. Оригинальный LP 500 в движение приводил сначала пятилитровый V12, затем — V12 3.9.
Авторский пост
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Часть раз про салон
Часть два-с про двигатель
Часть три про кузов
И итоговый ролик
представьте себе - спорткар "Беларусь" )))))