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Взгляните на Lamborghini Countach 1985 года, который впервые помыли за 20 лет

Взгляните на Lamborghini Countach 1985 года, который впервые помыли за 20 лет (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   
986
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Lamborghini Countach был и всегда будет считаться одним из самых культовых суперкаров, когда-либо произведенных, но, несмотря на его ценность, владелец этого экземпляра последние 20 лет держал его в гараже.

Источник:

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Метки: Barn Find   Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   
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8  комментариев
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1k
Andrey 2 часа назад
что-то не верится, у нас во дворе кто-то поставил машину у мусорного бака на пару месяцев зимой, крысы сожрали весь салон, когда машину убрали там было целое поле крысиного говна по контуру машины
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Айбелив Айкенфлаев 17 минут назад
Я правильно понял, что эта работа стоит 7000$ ?
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416
Copycat 2 часа назад
Люблю такие видео) во первых приятно посмотреть с точки зрения удовлетворения чувства эстетики, во вторых меня лично мотивирует что то самому почистить или убрать - например клавиатуру протереть спонжиком со спиртом
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9k
Бритва 2 часа назад
красивое.
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