Взгляните на Lamborghini Countach 1985 года, который впервые помыли за 20 лет

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Lamborghini Countach был и всегда будет считаться одним из самых культовых суперкаров, когда-либо произведенных, но, несмотря на его ценность, владелец этого экземпляра последние 20 лет держал его в гараже.
Это даже не мойка или детейлинг, а, скорее, дезинфекция. Историческому суперкару повезло простоять 20 лет в теплом и сухом гараже, однако отсутствие регулярного внимания со стороны людей привлекло к редкому Lamborghini Countach полчища грызунов, которые изрядно изгадили коллекционную машину.
Известно, что автомобиль 1984 года выпуска попал к предыдущему владельцу в 1988-м. Человек активно использовал Countach, но однажды по какой-то причине отправил Lamborghini на хранение. Возможно, в планах хозяина была полная реставрация, поскольку он закупил оригинальные запчасти в ассортименте. Увы, планы так и остались планами.
Известно, что автомобиль 1984 года выпуска попал к предыдущему владельцу в 1988-м. Человек активно использовал Countach, но однажды по какой-то причине отправил Lamborghini на хранение. Возможно, в планах хозяина была полная реставрация, поскольку он закупил оригинальные запчасти в ассортименте. Увы, планы так и остались планами.
Теперь компания Curated из Майами (штат Флорида, США) собирается завершить дело, полностью восстановив редкий суперкар. И первым этапом проекта стала тотальная чистка автомобиля, которую провели спецы Ammo NYC.
Начался процесс с тщательной пенной «бани» кузова со снятием колес. Причем эксперт отметил любопытную особенность Countach – толщина краски сильно плавает от панели к панели. Обычно это говорит об аварийном прошлом, но применительно к редкому Lamborghini свидетельствует о ручной сборке: человек наносит покрытие не столь качественно и равномерно, как робот.
Дальше – по-настоящему грязная работа: удаление экскрементов и запасов мышиного продовольствия из моторного отсека, багажника, салона посредством специнструментов. Обратите внимание – упор водительской двери не работает, мойщику приходится использовать... фотографический штатив.
Внутри Countach оказался страшным сном петролхэда-перфекциониста. Повсюду какашки, следы грызунов. В перчаточном ящике, похоже, находилось самое крупное гнездо, куда обитатели проникали через дыру в верхнем правом углу отсека.
Тем не менее в результате долгой мойки и полировки к Lamborghini почти вернулся первоначальный лоск. Суперкар уехал к технарям, которые обещают привести в порядок «железо» Countach и снова выпустить автомобиль на дороги.
Тем не менее в результате долгой мойки и полировки к Lamborghini почти вернулся первоначальный лоск. Суперкар уехал к технарям, которые обещают привести в порядок «железо» Countach и снова выпустить автомобиль на дороги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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