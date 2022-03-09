Взгляните на Lamborghini Countach 1985 года, который впервые помыли за 20 лет

Это даже не мойка или детейлинг, а, скорее, дезинфекция. Историческому суперкару повезло простоять 20 лет в теплом и сухом гараже, однако отсутствие регулярного внимания со стороны людей привлекло к редкому Lamborghini Countach полчища грызунов, которые изрядно изгадили коллекционную машину.



Известно, что автомобиль 1984 года выпуска попал к предыдущему владельцу в 1988-м. Человек активно использовал Countach, но однажды по какой-то причине отправил Lamborghini на хранение. Возможно, в планах хозяина была полная реставрация, поскольку он закупил оригинальные запчасти в ассортименте. Увы, планы так и остались планами.