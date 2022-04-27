Безупречный Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole 1987 года выставлен на аукцион

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Когда Lamborghini выпустила оригинальный Countach в 1970-х годах, он стал легендой автомобильного мира. Он сочетал в себе вневременной дизайн и невероятную производительность, которая впечатляет даже сегодня. На аукционе появилась одна из самых редких версий угловатого спортивного автомобиля — Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился суперкар Lamborghini Countach 1987 года, который с момента выпуска проехал всего 7300 километров. За три дня до окончания торгов ставка достигла 860 тысяч долларов. Из общего тиража модели Countach в 1983 экземпляра таких, как выставленный на продажу, сделали всего 66.
Машина относится к версии 5000 Quattrovalvole. Её мотор отличает ГБЦ с четырьмя клапанами на цилиндр. И если на других модификациях стояли двигатели рабочим объёмом 3,9 и 4,8 литра, то здесь агрегат на 5,2 литра. Таких купе с 1985 по 1988 год сделали 610 штук.
Внутри серии была ещё большая редкость. Примерно каждый десятый Countach получил систему питания не с шестью карбюраторами Weber, а с впрыском топлива Bosch K-Jetronic. Инжекторный мотор оказался слабее: 420 сил против 455.
Countach 5000 Quattrovalvole также отличается от собратьев некоторыми кузовными панелями из кевлара.
Машина находится в идеальном состоянии и прошла полное ТО перед продажей. Вместе с заменой жидкостей и свечей зажигания Lamborghini починили механизм подъёма водительской двери. Комплектация скромная: кондиционер и кассетная аудиосистема. Стеклоподъёмники ручные, а электрорегулировка зеркал не работает.
К машине прилагается масштабная модель того же цвета, второй комплект старой резины (новая установлена в этом году), все документы и счёт за последнее обслуживание. За замену жидкостей и свечей владелец отдал 3212 долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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