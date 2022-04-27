FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9448 постов • 768 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Безупречный Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole 1987 года выставлен на аукцион

Безупречный Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole 1987 года выставлен на аукцион

Автор:
27 апреля 2022 10:23
Сообщество : Автомир
Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
297
46
1
Когда Lamborghini выпустила оригинальный Countach в 1970-х годах, он стал легендой автомобильного мира. Он сочетал в себе вневременной дизайн и невероятную производительность, которая впечатляет даже сегодня. На аукционе появилась одна из самых редких версий угловатого спортивного автомобиля — Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бомбическая игра на&nbsp;варгане
Бомбическая игра на варгане
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Поступило предложение продавать пиво в отделениях Почты России
Поступило предложение продавать пиво в отделениях Почты России
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#история#Россия#картинки#США#автомир#знаменитости#Жизнь
#фото#прикол#Ватермарк#кино#автомобили#новости#собака#интересное#Приколы#мир
#интересно#в мире#факты#подборка#дети#СССР#дтп#фильм#Ynews#аварии
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино Редкий юбилейный Lamborghini Countach с минимальным пробегом, который может стать вашим Редкий юбилейный Lamborghini Countach с минимальным пробегом, который может стать вашим Кто-то забыл юбилейную версию суперкара Lamborghini Countach на парковке в Токио Кто-то забыл юбилейную версию суперкара Lamborghini Countach на парковке в Токио Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера Компания Lamborghini построила новый прототип Countach LP500 1971 года для коллекционера Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу Countach 21 века, выпущенный в честь 50-летия одной из самых знаковых моделей Lamborghini Countach 21 века, выпущенный в честь 50-летия одной из самых знаковых моделей Lamborghini

На что жалуетесь?

Вернуться