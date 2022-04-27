Безупречный Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole 1987 года выставлен на аукцион

Машина относится к версии 5000 Quattrovalvole. Её мотор отличает ГБЦ с четырьмя клапанами на цилиндр. И если на других модификациях стояли двигатели рабочим объёмом 3,9 и 4,8 литра, то здесь агрегат на 5,2 литра. Таких купе с 1985 по 1988 год сделали 610 штук.