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Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу

Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу (10 фото)

Автор:
15 сентября 2021 09:41
Сообщество : Автомир
Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
364
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Хотя сейчас в это трудно поверить, было время, когда Lamborghini Countach был относительно доступным. Еще в 2001 году на некоторых рынках можно было купить приличный автомобиль за 50 000 долларов. Но сейчас ранние автомобили стоят 1–1,5 миллиона долларов, и даже этот неопрятный и частично разобранный экземпляр может обойтись вам в четверть миллиона долларов.
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Метки: Countach   Lamborghini   Lamborghini Countach   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Павел 17 минут назад
очень дорогой лего
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