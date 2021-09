Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу

Нынешний владелец приобрёл машину в 2000 году и поддерживал хорошее состояние. Она попала на обложку книги о Lamborghini под названием The Spirit of the Bull, а также стала героем сюжета британского автомобильного шоу «Пятая передача». Модификация LP 500S отличается от стандартного Countach более мощным двигателем и оформлением салона, всего в таком исполнении выпустили 321 автомобиль.