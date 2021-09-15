Lamborghini Countach: разобранный суперкар 80-х выставили на продажу

Хотя сейчас в это трудно поверить, было время, когда Lamborghini Countach был относительно доступным. Еще в 2001 году на некоторых рынках можно было купить приличный автомобиль за 50 000 долларов. Но сейчас ранние автомобили стоят 1–1,5 миллиона долларов, и даже этот неопрятный и частично разобранный экземпляр может обойтись вам в четверть миллиона долларов.

0 Источник: На сайте британского аукционного дома Historics появился необычный лот — это Lamborghini Countach 1982 года, который продают в разобранном состоянии. Двухдверку в редкой версии LP500 S готовили к реставрации, однако процесс остановился на полпути.

0 Источник: Нынешний владелец приобрёл машину в 2000 году и поддерживал хорошее состояние. Она попала на обложку книги о Lamborghini под названием The Spirit of the Bull, а также стала героем сюжета британского автомобильного шоу «Пятая передача». Модификация LP 500S отличается от стандартного Countach более мощным двигателем и оформлением салона, всего в таком исполнении выпустили 321 автомобиль.

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0 Источник: В 2004 году был осуществлён капитальный ремонт 12-цилиндрового мотора, что подтверждается счетами от Lamborghini London, а в последующие два года суперкару полностью перебрали подвеску. В 2008‑м владелец решил отреставрировать кузов и салон суперкара, для чего его разобрали.

0 Источник: Кузов подготовили для перекраски, однако фирма, выполнявшая заказ, внезапно закрылась. Автомобиль остался в таком виде, как на фото, хотя для сборки уже были приобретены, например, новые лобовое стекло и антикрыло. По словам продавца, в комплекте с разобранным Countach имеется всё необходимое, чтобы завершить реставрацию.

0 Источник: Прогнозируемая стоимость суперкара с пробегом почти 62 тысячи километров составляет от 145 до 180 тысяч фунтов стерлингов или 14,7–18,2 миллиона рублей.

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