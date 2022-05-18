Очевидцы помогли остановить водителя сбившего старика на «зебре»

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На улице Малахова в Барнауле водитель праворульной легковушки сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе и попытался уехать с места ДТП. Очевидцы догнали и остановили нарушителя.
Присутствует ненормативная лексика!
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Пострадавшего пенсионера увезла скорая.
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АНТИФИШКИ
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