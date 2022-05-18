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Очевидцы помогли остановить водителя сбившего старика на «зебре»

Очевидцы помогли остановить водителя сбившего старика на «зебре»

Автор:
18 мая 2022 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Малахова в Барнауле водитель праворульной легковушки сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе и попытался уехать с места ДТП. Очевидцы догнали и остановили нарушителя.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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2k
Yus 57 минут назад
Когда уже начнут за такое пожизненно прав лишать?
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6k
ron 5 минут назад
Конечно, от несчастного случая никто не застрахован, но как же быть такой тварью, чтобы не остановиться, не оказать помощь или не отвезти в травмункт человека, который пострадал? Какая гниль его вырастила?
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5k
rutt 10 минут назад
О как к партнёру своему спешит.
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2k
Григорий Водениктов 23 минуты назад
хотелось бы морду героя увидеть.
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29k
BuG 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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217
Mrak OBOY 51 минуту назад
за такие пируэту надо не только прав лишать, но и сажать!!
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45k
dima423 55 минут назад
вот тварь и ведь все видел прекрасно...специально сбил... вот что у некоторых в голове творится? ппц
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Олег

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