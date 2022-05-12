Игра «Угадай манёвр маленького велосипедиста»: под Астраханью водитель сбил ребёнка

3418
1
1
В Приволжском районе 59-летний водитель Hyundai Accent сбил семилетнего велосипедиста, когда тот хаотично катался по проезжей части.
Сейчас изучаются записи с камер, наказание грозит и водителю, и родителям мальчика.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Куда же ты, девочка! Наезд на ребёнка во Владивостоке
- Куда же ты, девочка! Автомобилистка на «Матизе» переехала ребёнка в Севастополе
- Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске
- Авария дня. В Нижегородской области молодой водитель сбил сразу четверых детей
- Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину
Новости партнёров
Несся мне наперерез! Я отворачивая от него заехал метров на 6 в газон по дуге. Но он меня догнал, тюкнулся в крыло, завалился в лужу и разревелся от страха!
Хорошо, что вокруг было много взрослых свидетелей, пацан слегка отревелся и укатил свой велик домой, разборок не было!
Если, конечно, вы его не хотите добить.
Если ему не угрожает непосредственная опасность (например пожар).
Если не течет ручьём кровь.
Накрыть, утеплить, как возможно, если требуется.
Дождаться медиков.
Вдруг у него травма позвоночника или черепная. Внутренние органы повреждены.
водила гнал как умалишенный, по сторонам не смотрел, запросто могла собака выбежать размером с теленка.
Так что виноват будет по любому....
Потому на водителей и возложена обязанность быть внимательным и контролировать дорожную обстановку
Это не только у нас так. Везде в мире так.
Я сбрасываю даже если ребенок просто стоит на обочине, ХЗ что от них ожидать.
Билет 35. Вопрос 20. Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет: ... 1 секунду.
Время срабатывания тормозной системы время с момента нажатия на педаль тормоза до приведения в действие всех тормозных механизмов. Зависит от качества и состояния тормозной системы. В среднем считается 0,2 с для гидравлического привода и 0,6 с для пневматического привода тормозной системы
При скорости в 60 км/ч авто проезжает 1 км в минуту или 17 метров в секунду.
Суд должен оправдать водителя.
И да, в правилах нет пункта, что дурак всегда прав.
Мало того, велосипед относится к транспортным средствам.