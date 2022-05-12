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Игра «Угадай манёвр маленького велосипедиста»: под Астраханью водитель сбил ребёнка

Игра «Угадай манёвр маленького велосипедиста»: под Астраханью водитель сбил ребёнка

Автор:
12 мая 2022 12:58
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   сбили ребенка   
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В Приволжском районе 59-летний водитель Hyundai Accent сбил семилетнего велосипедиста, когда тот хаотично катался по проезжей части.

Источник:

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   сбили ребенка   
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55  комментариев
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3k
Евгений 11 часов назад
поднять и потрясти, это самая правильная первая помощь, водитель молодец
!!!
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1k
Andrei Srednjakov 2 часа назад
Мальчик в порядке? Как его состояние?
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2k
Ratibor 2 часа назад
Нахер на руки поднимать?? Если травма позвоночника, то это абзац!!
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740
Никита Помянтовский 2 часа назад
Водитель прочитал ситуацию так: [мат] пересёк дорогу, значит ему на ту сторону, он не мог предвидеть, что ему внезапно будет нужно обратно.
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3k
Vlamir 2 часа назад
Меня вот такой велосипедист годов 9 "догнал" уже в поле!
Несся мне наперерез! Я отворачивая от него заехал метров на 6 в газон по дуге. Но он меня догнал, тюкнулся в крыло, завалился в лужу и разревелся от страха!
Хорошо, что вокруг было много взрослых свидетелей, пацан слегка отревелся и укатил свой велик домой, разборок не было!
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9k
*Сергей* 2 часа назад
Хорошо хоть за ногу над головой не стал крутить пацана…
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12k
Pochiniks 3 часа назад
Вообще непонятно. 59 лет(мне тоже 59 и стаж 35), стаж(я так думаю) лет 20-30. Велосипедист тусуется на проезжей части. В таком случае, я переношу ногу с педали газа на педаль тормоза и начинаю потихоньку притормаживать с готовностью остановиться экстренно. Ибо, велосипедист так же непредсказуем, как понос. Может бухой мужик, может бестолковый пацан, может тупой гастарбайтер(без обид, но гастарбайтер-велосипедист это вообще за гранью), может случиться что угодно. Что мы видим здесь? Тормозить начал только когда, практически, сбил. Ну где, сука, жизненный опыт? Где опыт вождения? Где здравый смысл? В телефон залипал? Ну это очень нереально. Уснул? Возможно.
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33k
turyst 3 часа назад
НЕ НАДО ТРОГАТЬ, И ТЕМ БОЛЕЕ ТАСКАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО!
Если, конечно, вы его не хотите добить.

Если ему не угрожает непосредственная опасность (например пожар).
Если не течет ручьём кровь.
Накрыть, утеплить, как возможно, если требуется.

Дождаться медиков.
Вдруг у него травма позвоночника или черепная. Внутренние органы повреждены.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
там явно населенный пункт, ограничение скорости.
водила гнал как умалишенный, по сторонам не смотрел, запросто могла собака выбежать размером с теленка.
Так что виноват будет по любому....
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794
Олег 6 часов назад
Сложный вопрос. Малой конечно же не прав но и водила летел не смотря по сторонам. Сам заядлый велосипедист и если в десяти метрах по дороге вижу ребенка то сбрасываю скорость и становлюсь очень внимательным. Бывало что дети по одним им ведомым причинам резко срываются по своим делам не глядя по сторонам.
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3k
constriktor97 6 часов назад
Видишь на дороге звиздюка - бойся его!
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1k
Довер Иванович 6 часов назад
Населённые пункты нужно проезжать в режиме повышенной осторожности, включать глаза на затылке и на жопе))), у самого был случай когда практический из кустов пьяный велосипедист вылетел, спасло одно я ехал на маленькой скорости.
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−63
vitek 7 часов назад
Я бы ещё и люлей вломил
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4k
мемфрид 8 часов назад
Видит ребенка и так летит, сука
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227
Бармалей мемфрид 3 часа назад
Детство это такое время, когда выживают те, кто умней. Естественный отбор жестокая вещь.
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46k
Олег 9 часов назад
один маленький дурачок и старый дважды дурак. Ладно летел, ладно сбил. Но зачем поднимать и трясти? Сломанные позвонки ( не дай Бог) сдвигать? Вызывай скорую и полицию.
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61k
Опиум для народа 9 часов назад
Водила тоже мудлан. Видел же - неадекватная личинка шаро"бится, мог бы притормозить.
Я сбрасываю даже если ребенок просто стоит на обочине, ХЗ что от них ожидать.
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1k
Александр Голованов 9 часов назад
Даже не тормозил ни разу. Как несся, так и сбил. Вроде взрослый, сообразить мог притормозить, ребенок мог просто неуверенно ездить и в любой момент упасть. Он ясно видел, что велосипедист не туда поехал, никаких попыток экстренного торможения.
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227
Бармалей Александр Голованов 3 часа назад
С того момента, как стало ясно, что этот маленький дурачок поехал под колеса, по записи прошло от силы полторы секунды. На 0:04 Водитель еще за перекрестком и нет причин предполагать, что велосипедист только что повернувший налево бросится направо под колеса, на 0:05 уже момент удара.

Билет 35. Вопрос 20. Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет: ... 1 секунду.

Время срабатывания тормозной системы время с момента нажатия на педаль тормоза до приведения в действие всех тормозных механизмов. Зависит от качества и состояния тормозной системы. В среднем считается 0,2 с для гидравлического привода и 0,6 с для пневматического привода тормозной системы

При скорости в 60 км/ч авто проезжает 1 км в минуту или 17 метров в секунду.

Суд должен оправдать водителя.
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227
Бармалей Енот Потаскун 2 часа назад
Хоть трижды готов 1 секунда - реакция, еще 0,6 на начало торможения.

И да, в правилах нет пункта, что дурак всегда прав.
Мало того, велосипед относится к транспортным средствам.
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126
vkosta 9 часов назад
На дороги общего пользования выезжать на велосипеде в таком возрасте нельзя, так как отсутствуют базовые знания ПДД, правильная реакция и интеллект, если на стройке на голову падает кирпич, виноват не кирпич.
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18k
nobody® 9 часов назад
59-летний водитель даже не пытался гадать, но по факту среагировать мог бы
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267
Алексей 9 часов назад
хм, волчий крюк на заднем фоне
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92
Кузнецов Алексей Алексей 6 часов назад
ага такие уже и в Харькове , сейчас и в Одессе начали делать , прикинь какой значимый и популярный "крюк"
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267
Алексей Олег 3 часа назад
трагедия, и рядом символ ещё большей трагедии, символично
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31k
Fat Lynx 10 часов назад
Нахрен он его схватил? В лес что ли хотел подвести, да свидетели подоспели?
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