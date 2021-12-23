Ребёнок скатился с горки прямо под колёса движущегося грузовика в Мурманской области

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В Гаджиево 7-летний мальчик катался с горки на ледянке и попал под колесо движущегося грузового автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело.
Ребенок находится в тяжелом состоянии, его вертолётом доставили в Мурманск. У мальчика раздроблены ноги.
Проезд машин в данном месте запрещён. Знак стоит. Всю жизнь дети спокойно катались сколько стоит Гажиево! Это традиционно детская территория. Но в двух шагах появилась стройка, да и снег убирают. Поэтому «пришлым водилам» закон не писан. , - уточнили местные жители.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили тюбинг
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Заглянул в Гугл, нашел это место(это центральная площадь). К сожалению, пройтись по улицам и увидеть знаки не удалось, но по виду сверху дорога там имеется. Да и на последнем фото отлично видна дорога, даже с тротуаром. Почищена неплохо, кстати.
Возможно, там есть знак, но надо знать, какой? Ведь под многие запрещающие знаки ехать все-таки можно при определенных условиях. Например, коммунальщики имеют разрешения от администрации или ГИБДД.
Да и вообще, когда под окнами идет стройка, может, стоит объяснить детям, что это не самое лучшее место для катания?
А пока что я вижу только голословные обвинения непонятно от кого. И вопросов больше, чем ответов.
мальчика жалко. но ему 7 лет. родители должны следить.
я вижу тут шо он не попал под колесо, а ударился об него.
у него был шанс, у водителя вообще небыло..
надеюсь шо он серьёзно не пострадал.
"22 декабря мальчик, 2014 года рождения, катался с горки на ледянке в Гаджиево. Ребенок выехал на проезжую часть, где попал под колесо движущегося грузового автомобиля. В настоящее время пострадавший находится в больнице.
По результатам проверки, в том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц из числа администрации города, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года."
Так что и проезжая часть там есть, и место для катания несанкционированное. А нам вбросили чушь из вконтакта.
Источник:
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32509-rebenka-pereehal-gruzovik-v-gadzhievo.htmlhttps://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32509-rebenka-pereehal-gruzovik-v-gadzhievo.html
Мальчик докатался, хрен с ним)