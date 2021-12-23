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Ребёнок скатился с горки прямо под колёса движущегося грузовика в Мурманской области

Ребёнок скатился с горки прямо под колёса движущегося грузовика в Мурманской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   тюбинг   
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В Гаджиево 7-летний мальчик катался с горки на ледянке и попал под колесо движущегося грузового автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   тюбинг   
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10k
Кыся 2 часа назад
Мальчика жалко, выздоровления ему, но вообще-то движение регулируется не традициями, а ПДД.
Заглянул в Гугл, нашел это место(это центральная площадь). К сожалению, пройтись по улицам и увидеть знаки не удалось, но по виду сверху дорога там имеется. Да и на последнем фото отлично видна дорога, даже с тротуаром. Почищена неплохо, кстати.
Возможно, там есть знак, но надо знать, какой? Ведь под многие запрещающие знаки ехать все-таки можно при определенных условиях. Например, коммунальщики имеют разрешения от администрации или ГИБДД.
Да и вообще, когда под окнами идет стройка, может, стоит объяснить детям, что это не самое лучшее место для катания?
А пока что я вижу только голословные обвинения непонятно от кого. И вопросов больше, чем ответов.
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126
apqurhf 22 минуты назад
раньше учили, чтоб не катались где попало и следили, чтоб машин не было. а сейчас водила виноват, видите ли.
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16k
RDen Полчаса назад
видео не могу посмотреть то тех.причинам. Но на последней фото видно полно авто..и да, как уже сказали - дорога вполне себе дорога
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47k
Albert GER 59 минут назад
непонятно за уголовное дело.
мальчика жалко. но ему 7 лет. родители должны следить.
я вижу тут шо он не попал под колесо, а ударился об него.
у него был шанс, у водителя вообще небыло..
надеюсь шо он серьёзно не пострадал.
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10k
Кыся Час назад
Кстати, в официальном источнике тон статьи совсем другой. Цитата оттуда:
"22 декабря мальчик, 2014 года рождения, катался с горки на ледянке в Гаджиево. Ребенок выехал на проезжую часть, где попал под колесо движущегося грузового автомобиля. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

По результатам проверки, в том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц из числа администрации города, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года."

Так что и проезжая часть там есть, и место для катания несанкционированное. А нам вбросили чушь из вконтакта.

Источник:
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32509-rebenka-pereehal-gruzovik-v-gadzhievo.htmlhttps://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32509-rebenka-pereehal-gruzovik-v-gadzhievo.html
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1k
Anton Chigurh Час назад
Странно но я вижу дорогу)
Мальчик докатался, хрен с ним)
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