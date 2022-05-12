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Авария дня. В Нижегородской области молодой водитель сбил сразу четверых детей

Авария дня. В Нижегородской области молодой водитель сбил сразу четверых детей

Автор:
12 мая 2022 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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На перекрестке улиц Красные Зори и Островского в Выксе 19-летний водитель «Приоры» проехал на красный сигнал светофора и сбил четверых детей, которые начали преходить дорогу на "зелёный".
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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30  комментариев
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385k
Алексей 5 часов назад
таких сразу пожизненно лишать прав
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
чё за пост??? где хотя бы фото урода, номер его машины????
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80
Александр Долматов 45 минут назад
Приора не Гелендваген, суд будет по справедливости. Если, конечно, водитель не из тех, чью национальность нельзя называть.
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1k
Borman Час назад
В Москве, год-два назад, молодая женщина па пешеходном переходе сбила семью с коляской, получила по полной. Надеюсь, в этом случае, будет так же.
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8k
alex9845 2 часа назад
Наверное штраф дадут
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12k
Pochiniks 2 часа назад
Тот факт, что подавляющее большинство молодых людей, только получив водительское удостоверение, начинают гонять как ужаленные в задницу, вощомнив себя шумахерами, это уже постоянно и везде. Что с этим делать, я не знаю, но что-то нужно предпринимать. Но почему агрегаторы берут их водителями такси, вообще без стажа? Каждая вторая машина такси, участвует в каком-то ралли или скоростном заезде. Спонтанные перестроения, "шашечки", рискованные обгоны, а за рулём молодой человек до 20 лет. А этот, вот о чём он думал, если даже не притормаживал заблаговременно, да что там - не тормозил даже в экстренной ситуации. В телефоне залипал?
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3k
Vlamir 2 часа назад
А полицейские то, как в кино, мгновенно подлетели!
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30k
Fat Lynx 3 часа назад
[мат]!
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9k
Сол Гудман 3 часа назад
Тварина, как его еще на месте не разорвали
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2k
cfhfwby 3 часа назад
Нужно было добить водителя, стопроцентно-чурка или отпрыск богатенького буратино, это они ездят сейчас, в основном, на классике, точнее, носятся. Ублюдки.
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80
Александр Долматов cfhfwby 44 минуты назад
Отпрыски богатеньких Буратино на Приорах не ездят. Сын гор может быть.
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116
hammog 3 часа назад
Была у нас история похожая, когда учился в институте. Девушку одну, очень даже симпатичную, так же на пешеходном сбил дедушка, который торопился на дачу. Дедушка в больницу регулярно привозил апельсины, а больше у с него взять нечего... Девушка на всю жизнь охромела, плюс что-то типо атрофии мышц, не помню точно. Мораль такова - где бы ты не переходил дорогу, вначале смотри, ибо куча сбитых на все цвета светофора это подтверждают. А детей сызмальства надо натаскивать на дорожные правила. В конце концов могут просто выйти из строя тормоза. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ!!!
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15k
Габит Калыков 3 часа назад
А он вообще на дорогу смотрел?! Тормозить начал за 2-3 метра до пешеходки.
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−116
Алексей Н 4 часа назад
Вот сколько раз уже твердили людям. От водятлов нужно защищаться. Всякие подъёмы пешеходных переходов, сужения полос и прочие средства ограничения выЬlyaдков. Но нет, говорят люди ответственные за организацию дорожного движения, мы же выЬlyaдки, ща ещё одну жёлтую рамку повесим и будет всем счастье.
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137
Дмитрий 4 часа назад
Пипец парень везучий, сбивает детей на такой скорости и при этом все (слава богу!) живы! Это большое везенье, бывает и при меньших скоростях люди получают травмы несовместимые с жизнью.... Надеюсь получит свое в полной мере
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3k
Дмитрий 4 часа назад
Я вот сейчас хочу написать не о водятле, а о тех людях, которые дальше пошли по своим делам.... СУКИ хоть телефоны бы достали вызвать службы, ладно подойти, не все переносят кровь и т.д., НО вызвать медиков!!! Равнодушные дебилы
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201
Mrak OBOY 4 часа назад
без опыта, а понты на педаль давят, смотрел не в перед а на перекресток не думая что в переди зебра. хреновый конечно урок, но урок, детей жалко.
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10k
кот базилий 5 часов назад
И снова начинающий ас.....
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2k
Роман 5 часов назад
Опять на желтый летел?
Надо бы уже протереть глаза и напомнить всем, что желтый - это не повод утопить педаль, а запрещающий сигнал.
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