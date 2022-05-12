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На перекрестке улиц Красные Зори и Островского в Выксе 19-летний водитель «Приоры» проехал на красный сигнал светофора и сбил четверых детей, которые начали преходить дорогу на "зелёный".
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«Водитель автомобиля Lada Priora сбил четверых детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Двух мальчиков 8-ми лет и двух девочек 9 и 14 лет срочно госпитализировали в Выксунскую ЦРБ.
В самом тяжелом состоянии сейчас находится четырнадцатилетняя девочка. По предварительным данным, у нее сломано бедро.
Что касается остальных детей - двое из них сейчас проходят дополнительное обследование, еще один мальчик уже отпущен домой.
Что касается остальных детей - двое из них сейчас проходят дополнительное обследование, еще один мальчик уже отпущен домой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надо бы уже протереть глаза и напомнить всем, что желтый - это не повод утопить педаль, а запрещающий сигнал.