Отмороженный водитель «Туарега» едва не устроил лобовое столкновение на трассе под Архангельском

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На трассе Северодвинск- Архангельск водитель Volkswagen Touareg не глядя выскочил на встречную полосу и лишь чудом не столкнулся лоб в лоб с "Нивой".
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АНТИФИШКИ
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Метки: Volkswagen авто авто аварии везение видео дтп обгон повезло
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