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Отмороженный водитель «Туарега» едва не устроил лобовое столкновение на трассе под Архангельском

Отмороженный водитель «Туарега» едва не устроил лобовое столкновение на трассе под Архангельском

Автор:
06 мая 2022 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   повезло   
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На трассе Северодвинск- Архангельск водитель Volkswagen Touareg не глядя выскочил на встречную полосу и лишь чудом не столкнулся лоб в лоб с "Нивой".

Источник:

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Метки: Volkswagen   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   обгон   повезло   
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20  комментариев
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2k
ProstoBoBka 5 часов назад
Таких "водителей" надо лишать прав навсегда!
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эмосурикат прямоползающий Час назад
вот дебил же, а на туарег где-то денег нашел, как это работает
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10k
кот базилий 2 часа назад
Какой он ловкий и умелый - справа, слева , ах как красиво .......
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9k
Rihovich 2 часа назад
Эх, не хватило ему толстой берёзки на пути, не хватило...
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643
Murych 3 часа назад
Водитель Нивы чудом жив остался. А Табурегу ничего бы не было.
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−37
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
клёвый трюк. Всем гонщиГам так бы.
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46k
Олег 4 часа назад
чемпион по шашкам! На месте нивовода я-б монтировкой череп подрихтовал
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29k
Slonyash 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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27k
А.Берестенко 4 часа назад
Хорошо, что чисто убрался!
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11k
Karelian 5 часов назад
"сам мягко приземлился в кювете."
Жаль.
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3k
Илья 5 часов назад
отмороженный бывший водитель туарега, так правильней
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45k
dima423 5 часов назад
мозгов просто ноль!)
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10k
Олегbl4 5 часов назад
Как-то без огонька в конце...
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38k
kalinser 6 часов назад
Ублюдок.
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Ivan 6 часов назад
Зато не тошнот...
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Frank Borman 6 часов назад
Ай! Машну купил, права купил, а мозги забыл купить.
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Олег

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