Негодяйка не остановилась на «красный» и сбила собаку в Минске

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Автомобилистка на Volkswagen проехала на красный свет. В этот момент дорогу переходили женщина, ребенок на велосипеде и собака. Последняя бежала быстрее всех и попала под машину.
«После остановки авто пешеход подбежала к водителю, — рассказал автор записи. — Оказалось, за рулем была девушка. Она вышла, посмотрела на ситуацию и уехала. А женщина с ребенком начала снимать на смартфон и привлекать внимание прохожих. Собака бегала. Вообще, последствия могли быть более трагичными, если бы девочка ехала на велосипеде быстрее. Разметка позволяет на этом переходе не спешиваться».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп на красный собаку сбили
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Это что за разметка такая? VIPпереходный пешеход?
Таких мамаш штрафовать надо: ребёнок на велике, псина на свободном выгуле...
https://www.urbanoid.by/mag/p/Wv2RErvjX7#section-7https://www.urbanoid.by/mag/p/Wv2RErvjX7#section-7
Ещё пусть маме скажут что на переходе нельзя на велосипеде ехать,надо пересекать переход спешившись.