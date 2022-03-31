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Негодяйка не остановилась на «красный» и сбила собаку в Минске

Негодяйка не остановилась на «красный» и сбила собаку в Минске (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 марта 2022 13:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   собаку сбили   
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Автомобилистка на Volkswagen проехала на красный свет. В этот момент дорогу переходили женщина, ребенок на велосипеде и собака. Последняя бежала быстрее всех и попала под машину.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   собаку сбили   
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10  комментариев
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−33
Thomsen 2 часа назад
Тот случай, когда собака больше человек, чем псина за рулём VW.
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1k
Артур 43 секунды назад
Тут два дурака - водятел-летун и хозяйка собаки. Какого лешего собака без поводка дорогу перелетает?
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
да пох на собаку, главное мамаша с ребенком целы
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2k
Лёха 43 минуты назад
"Разметка позволяет на этом переходе не спешиваться»
Это что за разметка такая? VIPпереходный пешеход?

Таких мамаш штрафовать надо: ребёнок на велике, псина на свободном выгуле...
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44k
Элек Мек Час назад
Мелкую собаку на переходе надо нести на руках или вести на поводке,детей за руку.
Ещё пусть маме скажут что на переходе нельзя на велосипеде ехать,надо пересекать переход спешившись.
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2k
cfhfwby Час назад
Умудриться сделать ошибку в заголовке, это надо уметь.
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44k
dima423 2 часа назад
ну собачнице тоже урок, на поводке собаку водить надо...хотя бы через дорогу)
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427
Виктор Глущенко dima423 Час назад
А шмару из машины вытащить и голову отпилить тупой пилой - будет урок - не будет на красный свет проезжать .
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