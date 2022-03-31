Негодяйка не остановилась на «красный» и сбила собаку в Минске

«После остановки авто пешеход подбежала к водителю, — рассказал автор записи. — Оказалось, за рулем была девушка. Она вышла, посмотрела на ситуацию и уехала. А женщина с ребенком начала снимать на смартфон и привлекать внимание прохожих. Собака бегала. Вообще, последствия могли быть более трагичными, если бы девочка ехала на велосипеде быстрее. Разметка позволяет на этом переходе не спешиваться».

2022-03-31T13:29:11+03:00